Ist das neue MMO New World gut geeignet für Casual-Spieler? Der Streamer shroud sagt “Nein”. Aber was ist an seiner Aussage dran? Wir reden darüber in der neuesten Folge des MeinMMO-Podcasts.

Das ist das Thema: Leya, Schuhmann und Alex reden über das große Thema der vergangenen Wochen: Das neue MMO New World von Amazon Games. Es wird von vielen Tausenden von Spielern gezockt, mit einem All-Time Peak von fast einer Million auf Steam.

Der Ansturm auf die Server war so groß, dass Amazon in EU über 200 Server bereitgestellt hat, von denen 46 für deutschsprachige Spieler bestimmt waren. Und selbst dann kam es zu riesigen Warteschlangen und Spieler mussten stundenlang darauf warten, dass sie endlich spielen konnten. Wir von MeinMMO haben den Launch von New World ausführlich begleitet:

Doch trotz des anfänglichen Erfolgs hat shroud, einer der größten Twitch-Streamer, behauptet, dass das MMO nichts für Gelegenheitsspieler ist und man mehr als nur eine Stunde pro Tag investieren muss, um erfolgreich zu sein. Wir von MeinMMO schauen uns an, was an der Aussage dran ist.

