Das sagt der Macher von ESO zum Erfolg von New World und was es für sein MMORPG bedeutet

Das neue MMO New World hat großen Erfolg auf Steam Das ist auch den Machern anderer Online-Spiele aufgefallen, etwa dem Creative Director von Elder Scrolls Online. Rich Lambert findet jedoch, dass der Erfolg von New World durchaus gut ist, sowohl für Spieler als auch für sein Spiel.

So erfolgreich ist New World:

In einem Interview mit der Washington Post sprach nun der Creative Director von ESO, Rich Lambert, über sein eigenes Spiel sowie den Erfolg von New World. Dabei erklärte er auch, was ein gutes MMO überhaupt ausmacht.

Wettbewerb ist „gut für den Konsumenten“

Das sagt der Macher von ESO: Eigentlich ging es im Gespräch um die kommende ESO-Erweiterung Deadlands. Dabei kam Lambert jedoch auch auf das neue MMO New World und dessen Erfolg zu sprechen. Auf die Frage, was er davon hält, antwortete Lambert:

„Erst einmal: Wettbewerb ist gut. Gesund. Gut für den Konsumenten. Die Sekunde, in der du nicht mehr das Gefühl hast, dich beweisen und dein Produkt verbessern zu müssen, ist die Sekunde, ab der es bergab geht. Darum denke ich, dass [der Erfolg von New World] großartig ist und wir brauchen mehr erfolgreiche Spiele im Genre, um das Vertrauen der Spieler zu bekommen. Um alles ein wenig durchzurütteln, die kreativen Säfte fließen zu lassen und das alles.“

Wie werden ESO und andere MMORPGs dadurch besser? Lambert erklärt, dass der Erfolg eines MMOs davon abhängt, der Community das zu geben, was sie will. Ein Blick auf einen starken Wettbewerber kann hier Einblick darin geben, was gerade gut ankommt.

Im Gespräch geht es beispielsweise um Final Fantasy XIV, welches kürzlich einen Schwung an neuen Spielern erhielt. Lambert sagt dazu: „Sie machen generell eine Menge richtig. Sie wissen, welches Spiel sie sein wollen. Das begrüßen sie auch. Und die Fans, die ein genau solches Spiel haben wollen, wissen, wo sie es bekommen.“

MeinMMO-Redakteur Gerd Schuhmann erklärt in seiner Kolumne, warum der Erfolg von New World ein Ansporn für andere MMOs sein sollte:

„Der Schlüssel ist, die Community zu verstehen“

Was macht ein gutes MMO aus? Damit ein MMO gut wird, müssten die Entwicklerteams ihre Community verstehen und ihnen geben, was sie wollen. Das mache ein gutes Spiel aus. Das und zu zeigen, dass man stetig daran arbeitet, alles zu verbessern.

Für ESO heiße das etwa, mehr an der Story zu arbeiten. Darauf stehen die Spieler laut Lambert aktuell am meisten – oder zumindest ist das die Einschätzung des Teams. Darum fokussieren sich zwei der 4 jährlichen Updates auf die Geschichte von ESO.

Auch New World scheint hier auf einem guten Weg zu sein. Hier ist im Moment das Bedürfnis, mit Freunden oder einer bereits bekannten Gruppe zusammen zu spielen. Das war wegen der vollen Server zu Release kaum möglich und viele Gruppen zerfaserten.

Nun bringt Entwickler Amazon kostenlose Server-Transfers, mit denen sich Spieler wieder zusammenfinden können. Diese Transfers sollen sich später dann kaufen lassen – oder sogar noch einmal kostenlos werden, sollte das Bedürfnis da sein.

Wie geht es mit ESO und New World weiter? New World arbeitet gerade daran, die Probleme des Release auszubessern und Fehler zu beheben. Einige Spieler haben zwar schon die Maximalstufe erreicht, die meisten dürften sich aber noch auf dem Weg dorthin befinden.

Anschließend stehen ihnen etliche Endgame-Aktivitäten zur Verfügung, bei welchen Amazon vermutlich als nächstes nachlegen wird.

ESO dagegen arbeitet am Finale der aktuellen Erweiterung. Mit Deadlands soll die Geschichte um die Tode von Oblivion beendet werden – und Fans treffen abermals auf den großen Böswicht Mehrunes Dagon, den sie diesmal in seinem eigenen Reich stellen. In unserem Hub auf MeinMMO findet ihr alle Infos dazu:

