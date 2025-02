2022 legte ein MMORPG auf Steam einen historischen Start hin, beim 3. Jubiläum sind nur noch 1,8 Prozent der Spieler da

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf ein Wiedersehen mit Todesschwinge, mehr Infos zum WoW-Housing, viele Content-Updates, dem 3. Jubiläum von Lost Ark, ein neues Schlachtfeld für New World und frische Einblicke in Ashes of Creation.

Die Highlights der Woche:

Nach 20 Jahren soll WoW endlich ein Housing-System erhalten. In dieser Woche gab es neue Infos zu Cash-Shop, Miete, Nachbarschaften und mehr.

Spannend: Im Blogpost von Blizzard zum Housing konnten sich die Entwickler einige Seitenhiebe gegen andere MMORPGs nicht verkneifen.

Während es für das Housing noch keinen Termin gab, wurden anderweitig Nägeln mit Köpfen gemacht: In der Saison der Entdeckungen ist Phase 7 im vollen Gange; am 6. Februar 2025 öffnete Naxxramas seine Pforten (via worldofwarcraft.blizzard.com).

Außerdem gab es für die Stunde des Zwielichts aus WoW Cataclysm Classic einen Termin: Ab dem 19. Februar 2025 könnt ihr euch auf die Dungeons Endzeit, Brunnen der Ewigkeit und Stunde des Zwielichts stürzen. Am 21. Februar folgt der Drachenseele-Raid, in dem ihr es unter anderem mit Endboss Todesschwinge zu tun bekommt. Alle Details gibt’s auf worldofwarcraft.blizzard.com.

Lost Ark feiert sein 3. Jubiläum mit Ingame-Events und Geschenken (via playlostark.com) – am 11. Februar 2022 legte das MMORPG von Amazon Games und Smilegate einen der erfolgreichsten Launches der Steam-Geschichte hin. Von den einst 1,3 Millionen gleichzeitig aktiven Spielern sind heute leider nur noch etwa 24.100 zur Peak-Zeit live (1,82 Prozent).

Was ist sonst noch passiert? Die Entwickler von World of Warcraft hatte in den vergangenen Dekaden viele, viele schlechte Ideen für das MMORPG. Auf einige dieser schlimmen Features hat MeinMMO-Dämon Cortyn in einem launigen Artikel zurückgeschaut: Die 5 schrecklichsten Features von WoW, die Blizzard wirklich mal gut fand.

Housing? Check! Was ist mit WoW 2.0? Reingeschaut:

Testet dieses Wochenende das neue Schlachtfeld von New World

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das MMORPG Ultima Online verliert eine wichtige Mitarbeiterin. Dabei handelt es sich um die Produzentin des Spiels, die lange Jahre Teil des Teams war und das Projekt betreute. Die Community ist nun verunsichert, wie es mit Ultima Online weitergeht.

Die Entwickler von Herr der Ringe Online haben eine umfassende FAQ zu den neuen 64-Bit-Servern veröffentlicht, die im Laufe des Jahres 2025 live gehen sollen. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Am 6. Februar 2025 ist das verspätete Ultimate-Recruitment-Event von DC Universe Online gestartet. Alle Infos findet ihr auf dcuniverseonline.com.

Das Update vom 3. Februar 2025 hat Interface-Sharing zu RuneScape gebracht. Ihr könnt jetzt die Interface-Einstellungen anderer Spieler importieren oder euer eigenes UI der Community zur Verfügung stellen (via runescape.com). In Old School RuneScape treffen derweil royale Titanen aufeinander (via runescape.com).

Kennt ihr noch Riders of Icarus? Die letzten vier EU-Server vom MMORPG aus dem Jahr 2016 sollten jetzt eigentlich zu zwei Welten verbunden werden. Kurz vor knapp wurde der Merge jedoch abgesagt (via vfun-lounge.valofe.com).

Auf der Webseite von tibia.com ist ein mysteriöser Countdown erschienen. Laut dieser soll es in kurzer Zeit eine Ankündigung geben. Was das wohl sein wird?

Für Albion Online ist am 3. Februar 2025 das Update Rogue Frontier erschienen. Übersicht und Patch Notes findet ihr auf albiononline.com. Den Trailer gibt’s im Folgenden:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Falls ihr einen launigen, aber informativen Rundumschlag zum Thema Online-Rollenspiele sucht, schaut unbedingt hier vorbei: Report, Kolumnen, Talks und die Top-Liste der besten MMORPGs aller Zeiten – das war die Themenwoche von MeinMMO