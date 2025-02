MMORPG sammelte fast 8 Millionen Dollar, brachte die Fans gegen sich auf – Jetzt läuft sogar das Update der Webseite schief

Vor fast 9 Jahren schaffte es ein ambitioniertes MMORPG-Projekt mit dem Namen Chronicles of Elyria, mehr als 10.000 Unterstützer und 1,3 Millionen Dollar zu gewinnen. Bis Oktober 2019 kamen sogar fast 8 Millionen Dollar zusammen. Ein Release ist aber weiterhin nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil!

Was ist die Ausgangslage? Das ambitionierte MMORPG der Soulbound Studios durchlief in den vergangenen Jahren bekanntlich eine derart beispiellose Entwicklungshölle, dass immer wieder der Vorwurf eines Scams aufkam, der den Unterstützern das Geld aus den Taschen ziehen sollte, ohne dafür eine entsprechende Gegenleistung zu bieten.

Der Hauptverantwortliche des Projekts, Jeromy Walsh, sucht indes die Schuld bei anderen, aber auch neue Investoren sowie Unterstützer. Zudem erklärte er im Dezember 2024, man hätte spürbare Fortschritte gemacht und würde hinter verschlossener Tür in regem Kontakt mit Early-Access- und Alpha-1-Unterstützern stehen.

Aufgrund einer strikten Verschwiegenheitsvereinbarung dürfe darüber aber niemand sprechen. Außerdem wolle man in den kommenden Wochen ein wichtiges Update für die Webseite und das Forum durchführen. Danach muss man sich zwingend registrieren, um Forenbeiträge oder Entwickler-Blogs zu lesen – so der Plan.

Das Alpha-Gameplay von CoE ist schon ein paar Jahre her:

Verschiebung auf Verschiebung

Was ist jetzt mit der Webseite? Ursprünglich sollte das Update bis zum 19. Dezember 2024 durchgeführt sein. Es folgten mehrfacher Verschiebungen (erst 24. Dezember, dann 31. Dezember, dann 7. Januar 2025, dann 23. Januar 2025). Spoiler: Keiner dieser Termine wurde letztlich eingehalten.

Wer aktuell auf chroniclesofelyria.com/blog surft, erhält die Meldung, dass dieser Blogbereich weiterhin nicht erreichbar sei und dass es Details zur Rückkehr auf dem offiziellen Discord-Kanal geben soll. Dort wurde das letzte Update laut massivelyop.com übrigens am 12. Dezember 2024 geteilt, wobei alle Chat-Kanäle bis auf einen für weitere Diskussionen gesperrt worden sein sollen.

Was stand in dem Blogbereich? Über die zahlreichen Blog-Posts der Entwickler konnte man ganz gut nachvollziehen, was man über die vergangenen Jahre hinweg alles versprochen und behauptet hatte und wie wenig davon bis heute tatsächlich umgesetzt worden ist.

Wie reagiert die Community? Diverse Spieler und Unterstützer beobachten Jeromy Walsh und seine Aktionen mit Argusaugen und haben natürlich auch jede der eben genannten Termin-Verschiebungen diskutiert, etwa hier auf Reddit.

WonderboyUK schreibt auf Reddit: „Auch im Discord gab es keine Updates, er ist einfach monatelang verschwunden und hat seine eigenen Fristen nicht eingehalten, ziemlich typisch, hahaha.“

Totallynotaswede versteht es nicht (via Reddit): „Es ist so bescheuert, warum schreibt er nicht einfach ‚Kommt bald zurück‘. Warum legt er immer wieder ein Datum fest? Das muss doch ein Scherz sein, oder?“

WhaneTheWhip ist sichtlich wütend (via Reddit): Die Feiertage sind eine arbeitsreiche Zeit für ihn, in der er und seine Frau damit beschäftigt sind, das Geld auszugeben, das er von den Leuten gestohlen hat.

In einem zweiten Post auf Reddit erklärt WonderboyUK, dass er vor einigen Jahren für Chronicles of Elyria als Moderator tätig war und daher ab und an mit Jeromy Walsh und anderen Mitarbeitern sprechen konnte. Sein Eindruck:

Ich glaube wirklich, dass dieser Mann überhaupt keine bösen Absichten hatte. Er war so leidenschaftlich an dem Spiel interessiert, er hat so viele Stunden investiert und so viele persönliche Opfer gebracht (wie auch andere Mitarbeiter), um zu versuchen, mit dem Spiel etwas zu erreichen. Es war einfach unglücklich, dass er versuchte, so viel mit einem Budget zu erreichen, das nicht tragfähig war. Ich stimme voll und ganz zu, dass es wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird, aber er ist definitiv mit den besten Absichten angetreten.

