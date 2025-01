Nach langer Entwicklungshölle sollte Camelot Unchained Ende 2025 erscheinen, jetzt wurde wohl fast jeder zweite Entwickler entlassen

Laut eines ehemaligen Leads von Unchained Entertainment soll fast die Hälfte der Entwickler, die am MMORPG Camelot Unchained gearbeitet hatten, entlassen worden sein.

Wer berichtet von den Entlassungen? Andrew Meggs war Mitgründer von City State Entertainment, aus dem später Unchained Entertainment wurde. Davor hatte er als Lead Client Engineer für EA Mythic an Warhammer Online gearbeitet. Seit Oktober 2022 ist er Software Engineer bei Meta.

Eben jener Andrew Meggs scheibt in einem Post auf linkedin.com, dass es beim Studio des MMORPGs Camelot Unchained bereits in der vergangenen Woche zu Entlassungen gekommen sei: „Leider habe ich gehört, dass >40 % von Unchained Entertainment (ehemals City State Entertainment) letzte Woche entlassen wurden. Ungefähr 24 von 55 Mitarbeitern.“

Camelot Unchained befindet sich seit Ewigkeiten in der Entwicklung – hier ein Trailer aus 2016:

Es sieht düster aus

Was bedeutet das für Camelot Unchained? Eigentlich sollte das MMORPG, für das es 2013 eine Kickstarter-Kampagne gab, schon lange draußen sein. Das Team von Branchen-Veteran Mark Jacobs (Dark Age of Camelot) verzettelte sich jedoch immer wieder, hatte mit Geldproblemen zu kämpfen oder ließ sich durch andere Projekte wie das PvE-MMO Final Stand: Ragnarök ablenken.

Nach langer Entwicklungszeit und vielen Verschiebungen gab’s im März 2024 dann plötzlich ein überraschendes Status-Update vom Chef-Entwickler: Camelot Unchained soll spät im Jahr 2025 final erscheinen. Aufgrund der turbulenten Entwicklung und dem Umstand, dass das letzte Update auf der offiziellen Webseite des MMORPGs aus dem Januar 2024 stammt, waren wir jedoch skeptisch.

Die aktuelle Meldung hat die Skepsis natürlich noch verstärkt. Es bleibt abzuwarten, ob das verbleibende Team ausreicht, um das MMORPG in einem vernünftigen Zustand veröffentlichen zu können. Ein Verantwortlicher von massivelyop.com hat Mark Jacobs bereits kontaktiert und um eine Klarstellung gebeten. Sobald es eine offizielle Aussage gibt, aktualisieren wir diese Meldung.

Was glaubt ihr: Wird das noch was mit Camelot Unchained? Verratet es in den Kommentaren!