Wir hatten ja keine Ahnung! Das 78€-Mount aus WoW hat VIEL mehr Geld gemacht als gedacht

Seit gestern habe ich den neuen Trailer von South of Midnight schon 12 Mal gesehen und fühle alles am Gothic-Folklore-Vibe

Ich habe 280 Stunden in ein Strategie-Spiel auf Steam versenkt: Es ist wie Game of Thrones im alten China und kostet gerade nur 15 € im Sale

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Zu den Besonderheiten vom goldgeschmückten Händlerbrutosaurus gehören dabei zwei NPCs, die einzigartige Dienste anbieten. Während der eine euch den mobilen Zugang zum Auktionshaus gewährt, fungiert der zweite Helfer als nützlicher Postbote – und all das überall, wo ihr Reittiere herbeirufen dürft. Für vergleichbare Alternativen hat manch ein WoW-Spieler sehr tief in die Goldtaschen gegriffen .

Bei einem Preis von 78 Euro pro Mount kommt man so also auf Einnahmen für Blizzard in Höhe von etwa 14,7 Millionen Euro. Das mag im Gesamtumsatz von Microsoft nach recht wenig klingen, doch reden wir hier nur von einem einzigen, simplen Mount-Skin. Ein Skin übrigens, der in Teilen schon mehrfach von Blizzard wiederverwertet worden ist .

Was sind das für Zahlen? Zwar setzt auch die neue Analyse von wowhead.com auf die Statistiken von Data of Azeroth, doch holt man hier auch die erfassten Zahlen von raider.io mit ins Boot. Auf die Art kam man auf über 1,5 Millionen WoW-Accounts, von denen 12,141 Prozent den exklusiven Händlerbrutosaurus besitzen sollen.

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Mit Blick auf den Preis von 78 Euro, den die Entwickler für das zeitlich begrenzte Reittier aufgerufen haben, würde das Einnahmen in Höhe von 4,829 Millionen Euro machen . Dass die tatsächliche Summe höher liegen dürfte, ergab sich allein dadurch, dass Data of Azeroth nicht alle WoW-Accounts im System hat. Wie viel höher, war aber unklar. Doch jetzt gibt es neue Zahlen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to