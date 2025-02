WoW Classic: Streamer entgeht haarscharf einer tödlichen Mechanik, die 20 Jahre alt ist

Dem Tod ganz knapp von der Schippe gesprungen ist ein Streamer in WoW Classic, der zu neugierig war und alles plündern wollte, was er sah.

In der Classic-Version von World of Warcraft gibt es eine Menge Tücken und Hindernisse, die relativ spontan für das Ableben eines Charakters sorgen können. Das ist in der Regel kein Problem – außer man spielt in der Hardcore-Variante. Denn dann ist jeder tödliche Fehler garantiert der letzte und die Reise beginnt von Neuem.

Obwohl sämtliche Gefahren in World of Warcraft Classic weitestgehend bekannt sind, gibt es bis heute immer wieder Vorfälle, in denen manche von plötzlichen Feinden überrascht werden. So ging es auch dem Streamer Quin69, der ein sonderbares Objekt anklickt – und dem Tod nur haarscharf entgeht.

Was ist vorgefallen? Der Streamer Quin69 gehört zur Streamer-Gilde „OnlyFangs“ und hat sich auf den Weg gemacht, Stufe 60 in der Hardcore-Variante von Classic zu erreichen. Das Ziel beinahe erreicht, ist er in den Pestländern unterwegs – einem Endgame-Gebiet von WoW Classic.

Hier entdeckt er etwas am Boden und folgt dem inneren Trieb, das sofort zu plündern, nur um haarscharf dem eigenen Tod zu entgehen.

Das verhängnisvolle Item: Blut von Helden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Was ist das für ein Item? In der Classic-Variante von World of Warcraft stolpern früher oder später alle mal über die kleinen, roten Pfützen in den Pestländern, die „Blut von Helden“ genannt werden.

Das ist ein Gegenstand, der für ein paar Crafting-Rezepte und Quests benötigt wird, für die allermeisten Klassen aber recht nutzlos ist.

Was auf den ersten Blick nach ein wenig Bonus-Loot aussieht, sorgt beim Öffnen des Gegenstandes allerdings für einen ziemlichen Schock-Moment:

2 Elite-Feinde auf Stufe 60 erscheinen, die sofort zum Angriff übergehen. Dazu kommt, dass die beiden sofort eine Fähigkeit benutzen, welche die Bewegungsgeschwindigkeit um 60 % reduziert. Das macht eine Flucht nahezu unmöglich. Wenige Treffer dieser beiden Feinde genügen bereits, um einen Charakter ins digitale Jenseits zu befördern. In der Welt von Hardcore-WoW für immer.

Als Schurke ist Quin69 in der Lage, das Ganze zu überstehen, weil er mit „Verschwinden“ („Vanish“) den Kampf verlässt und gleichzeitig alle Verlangsamungen von sich entfernt. Er hat dabei sogar Glück, dass keiner der Feinde dem Verschwinden widersteht – denn das kann bei Gegnern durchaus passieren, die mehrere Stufen über dem eigenen Charakter sind.

Manchmal enden auch Duelle tödlich – obwohl Profis gegen “Noobs” antreten.