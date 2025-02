MMORPG auf Steam erinnert an Terraria, arbeitet sich auf 86 Prozent positiv hoch – Bekommt jetzt viel schönere Grafik

Obwohl sich Kaetram seit dem Early-Access-Start im Mai 2024 immer mehr positive Wertungen auf Steam verdienen konnte, fliegt das 2D-MMORPG noch unter dem Radar vieler Spieler. Das bis dato größte Update soll das ändern.

Was muss ich zu Kaetram wissen? Das 2D-Pixel-MMORPG von Entwickler OmniaDev Inc. ist am 17. Mai 2024 auf Steam in den Early Access gestartet. Außerdem lässt sich Kaetram via Google Play oder den App Store erleben.

Euch erwartet ein Online-Abenteuer in einer Mittelalter-Welt, mit allerlei Quests, Schätzen, Herausforderungen und erkundbaren Untergrundwelten, die in Kombination mit dem schnuckeligen 2D-Pixel-Look schnell Erinnerungen an das extrem beliebte Terraria wecken.

Trotz der oldschooligen Aufmachung konnte sich Kaetram zum EA-Start bereits 76 Prozent positive User-Reviews sichern. Die Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen sind sogar zu 86 Prozent positiv (via Steam). Die geringe Zahl an Reviews (294 insgesamt) sowie die Statistiken von steamcharts.com (107 gleichzeitig aktive Spieler im Peak aus dem Juni 2024) zeigen aber, dass das Spiel unter dem Radar fliegt.

Hier der Trailer zu Kaetram vom Early-Access-Release:

Der bisher größte Patch ist live

Was ändert sich bei Kaetram? Am 3. Februar 2025 ist mit Patch 2.3.0 das bisher größte Update für das MMORPG erschienen. Laut den Entwicklern habe man sich bei den Anpassungen und Neuerungen vor allem darauf fokussiert, das Feedback der Spieler bezüglich der Early- zu Midgame-Progression umzusetzen. Aber nicht nur. Hier die Highlights:

Umfassende grafische Komplettüberarbeitung

Neues Crafting-System und Überarbeitung der Schmiedekunst

Neue Ausbalancierung aller Ausrüstungsteile

Pferde als Mounts wurden hinzugefügt

Ihr könnt jetzt die Ausrüstung und Werte anderer Spieler begutachten

Weitere PvP-Zonen für das Endgame

Zahlreiche Neuerungen und Anpassungen für das User Interface

Beachtet dabei, dass selbst viele positive Rezensionen aus den vergangenen 30 Tagen den hohen Grind-Faktor von Kaetram erwähnen. Immer wieder fällt der Vergleich zu Tibia oder Old School RuneScape. Das muss man genauso mögen wie den 2D-Pixel-Look. Falls ihr nach einer Liste kommender Online-Rollenspiele sucht, schaut hier vorbei: Alle 58 MMORPGs, die derzeit für den PC in Entwicklung sind