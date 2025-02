Für 3 € bekommt ihr ein 95 % positiv bewertetes Spiel auf Steam, in dem ihr die Kriegsmaschinen eurer Träume bauen könnt

Spieler bekommen Geschenk in Pokémon TCG Pocket, weil sie sich so sehr über eine Funktion aufregen

Macht das Spielprinzip auch Spaß? Wenn man den über 46.000 positiven Rezensionen auf Steam glauben will, dann ja. Die machen immerhin 95 % aller Bewertungen auf Steam aus. Der Reiz des Spiels liegt nicht nur im Bauen, sondern auch in der darauffolgenden Zerstörung.

Dank einer Vielzahl unterschiedlicher Blöcke, die sich vielfältig miteinander kombinieren lassen, sind eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Vom einfachen Katapult bis hin zum mittelalterlichen Riesenroboter lässt sich also so ziemlich alles umsetzen, was euch nur in den Sinn kommt.

Worum geht es in dem Spiel? Besiege bietet sowohl eine Kampagne mit über 50 Leveln als auch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr euch euer eigenes mechanisches Kriegsgerät zimmert. Mit diesem gilt es dann, feindliche Dörfer, Burgen und Armeen zu zerstören.

Besiege verließ 2020 nach rund einem Jahr den Early Access auf Steam . Dort bekommt ihr das Spiel derzeit übrigens auch für nur 2,95 € statt 14,79 €. In den Jahren darauf folgte der Release auf Xbox One und Xbox Series X|S, im Dezember 2024 dann auf PS4 und PS5.

