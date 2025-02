World of Warcraft will „lieb sein“ endlich belohnen

World of Warcraft arbeitet an neuen Ideen, um die Community zu stärken. Wer nett und freundlich ist, soll Belohnungen bekommen.

In den vergangenen Jahren hat World of Warcraft in vielen Bereichen neue Wege eingeschlagen. Das begann schon in Dragonflight mit einer grundlegenden Überarbeitung des ganzen Fortschritt-Systems und führte jetzt sogar dazu, dass nach zwei Jahrzehnten des Wartens endlich Housing eingeführt wird.

Doch für die Entwickler ist noch lange nicht Schluss. Eine neue „Social“-Initiative soll Spielerinnen und Spieler belohnen, die sich freundlich und nett verhalten.

Was wurde angekündigt? Bevor Holly Longdale von Blizzard gestern lang und ausführlich über viele Features und Ideen des Housings sprach, warf sie einen Blick auf die generelle Entwicklung von World of Warcraft und wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen soll. Dabei erklärte sie, dass man im Entwickler-Team eine neue Initiative gestartet habe, die sich um „Soziales“ kümmert. Die Initiative sei dem Entwicklungsteam besonders wichtig und habe einen ähnlich gewichtigen Schwerpunkt wie „Housing“ oder „Erweiterungen“.

Was ist das Ziel dieser Initiative? Blizzard erkennt die sozialen Interaktionen als einen der Grundpfeiler von World of Warcraft an, die das Spiel auch nach über 20 Jahren noch so attraktiv und einzigartig machen.

Die [Social-Initiative] steht neben anderer Initiativen (wie Erweiterungen oder Housing) und soll Lösungen und Features bereitstellen – wie, zum Beispiel, Belohnungen für positives Verhalten, einfachere Wege um mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen, Rollenspiel <keucht auf!>, und mehr. Als ein spezifisches Beispiel, wir schauen uns gerade Verbesserungen an, wie wir InGame-Freunde besser miteinander verknüpfen können, den Gruppenfinder, und eine bessere Integration von den üblichen, externen sozialen Plattformen, von denen wir wissen, dass die Community sie regelmäßig benutzt. Das Team arbeitet hier an mehreren Projekten, von denen wir hoffen, dass wir im Verlauf des nächsten Jahres mehr dazu verraten können.

Was für Belohnungen könnten das sein? Auch wenn Blizzard hier noch überhaupt keine konkreten Details nennt, hat die Community bereits viele Ideen, wie man freundliche und zuvorkommende Mitspielerinnen und Mitspieler belohnen kann.

Eine Methode wäre zum Beispiel ein Bewertungssystem, wie es etwa auch bei Overwatch 2 der Fall ist. Wer sich freundlich und positiv benimmt, kann von anderen Charakteren positiv bewertet werden und wer hier einen hohen Wert erreicht, erhält in regelmäßigen Abständen kleine Belohnungen. Was in Overwatch 2 zusätzliche Battle-Pass-XP sind, könnten in WoW etwa kleine Beträge an Händler-Devisen sein.

Bis es hier Klarheit gibt, dürfte aber noch etwas Zeit vergehen. Denn bis wir die ersten Ergebnisse dieser neuen Initiative sehen, dürfte die nächste Erweiterung „Midnight“ bereits in den Startlöchern stehen – und das wird vermutlich Anfang 2026 der Fall sein.

Cortyn meint: Gerade die Ankündigung, ein wenig mehr für Rollenspiel-Fans zu tun, gefällt mir ausgesprochen gut – auch, wenn die letzten Erweiterungen für RP-Spielerinnen und -Spieler ohnehin schon recht gut waren und viele neue, sinnvolle Features gebracht haben. Zahlreiche neue Spielzeuge mit Einsatzmöglichkeiten im RP, wie etwa die großen Zelte oder die Wettermaschinen haben dafür gesorgt, dass das Rollenspiel vielseitiger und immersiver geworden ist. Dass das keine Einzelfälle waren, sondern Teil anhaltender, fester Bemühungen sind, finde ich absolut klasse. Da gibt es sicher einiges, auf das man sich in den nächsten Jahren freuen kann – abseits vom vielversprechenden Housing.