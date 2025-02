WoW hat jetzt ein neues, superseltenes Mount über das ihr euch jedes Jahr aufregen könnt

Ein kurzes Event ist in World of Warcraft zurück und lockt mit einem neuen Mount. Das ist allerdings recht selten – und eure Chancen sind begrenzt.

Alle Jahre wieder findet in World of Warcraft das „Liebe liegt in der Luft“-Event statt – immer um den Valentinstag herum. Das bedeutet nicht nur jede Menge Romantik, sondern bei Reittier-Sammlern auch jede Menge Frust, wenn mal wieder die begehrte Rosa Liebesrakete („Herzensbrecher X-45“) nicht gedroppt ist. Damit der Frust gleich doppelt so schlimm ist, hat Blizzard jetzt noch ein weiteres Mount in den Topf geworfen.

Was ist das für ein Reittier? Neu im Jahr 2025 ist der „Feger der Liebeshexe“ („Love Witch’s Sweeper“). Das ist ein gekrümmter, fliegender Besen in lila-pinker Farbe. Das Design des Besens erinnert an die Rennbesen, wie sie in Harry Potter beim Quidditch benutzt werden – es gibt einen Sitz und auch zusätzliche Griffe. Damit man nachts nicht von einer Stadtwache in Dornogal angehalten wird, gibt es vorne sogar noch einen Scheinwerfer.

Wo droppt das Reittier? Der Feger der Liebeshexe droppt, ebenso wie der Herzensbrecher X-45 in der Burg Schattenfang beim Event-Boss. Dafür könnt ihr euch einfach im Dungeon-Finder anmelden und werdet, sobald eine Gruppe gefunden wurde, sofort zum Boss teleportiert.

Der Bosskampf ist extrem einfach und normalerweise in weniger als einer Minute bewältigt.

Das neue Mount – an die Arbeit!

Vom Boss erhaltet ihr, falls euer Charakter bereits das Maximallevel erreicht hat, eine „Herzförmige Schachtel“, die alle interessanten Belohnungen enthalten kann. Die Dropchance dürfte allerdings recht niedrig sein.

Kann man das endlos farmen? In der Theorie ja. Solange ihr genug Charaktere auf der Maximalstufe habt, könnt ihr die beiden Reittiere farmen, bis euch die Charaktere für den jeweiligen Tag ausgehen.

Allerdings ist wichtig zu wissen, dass die erste Kiste pro Tag und Account eine erhöhte Chance auf die besonderen Belohnungen hat. Wenn ihr also die maximale Chance mit minimalem Aufwand verbinden wollt, dann genügt es, den Bosskampf auf einem einzigen Charakter jeden Tag zu erledigen.

Wie lange hat man Zeit? Wenn ihr eines der Reittiere (oder gar beide) ergattern wollt, dann solltet ihr in den kommenden Tagen euer Glück probieren. Denn das „Liebe liegt in der Luft“-Event ist für 2 Wochen aktiv, bis einschließlich zum 16. Februar 2025. Danach habt ihr die Chance erst wieder im Jahr 2026 – und dann sind wir vielleicht schon in der nächsten Erweiterung Midnight – zusammen mit dem Housing.