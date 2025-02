WoW erfüllt fast den Traum der Rollenspieler – biegt auf dem letzten Meter falsch ab

Es hätte so gut für RPler in World of Warcraft sein können. Aber ein kleines Detail macht ein neues Feature in Patch 11.1 viel schlechter als nötig.

Die RP-Community von World of Warcraft hat sich in den letzten Jahren recht genügsam gezeigt, wurde in den letzten Erweiterungen aber mit einigen netten Möglichkeiten ausgestattet. So haben die großen Zelte festen Einzug ins RP gehalten und auch die Wettermaschinen sind bei vielen RP-Events ein wichtiger Bestandteil geworden.

In Patch 11.1 Lorenhalt gibt es jetzt eine Reihe von neuen Items, mit denen die Charaktere zahlreiche neue „Emotes“ verwenden können. Doch Blizzard macht einen drastischen Fehler – und beschränkt die Gegenstände auf einen sehr kleinen Bereich.

Was sind das für Items? In Lorenhall gibt es den Club „The Low Blow“. Das ist ein Ort, an dem Kämpfe ausgetragen werden und der ein wenig an den „Fight Club“ erinnert. Das besondere ist aber, dass es sich dabei nicht um einen PvP-Ort handelt, sondern eine Örtlichkeit, an der die Konflikte mit besonderen Gegenständen dargestellt werden können.

Über verschiedene Items könnt ihr Lebenspunkte über eurem Charakter als rote Markierungen anzeigen lassen. Verschiedene „Guide“-Items lassen eure Charaktere besondere Animationen annehmen. So könnt ihr euren Charakter etwa für 15 Minuten „betäubt“, „totgestellt“ oder auch „zu Boden geworfen“ dargestellt werden.

Die Kollegen von wowhead haben das bereits ausprobiert:

Ebenso könnt ihr eure Charaktere verschiedene Kampf-Animationen annehmen lassen – etwa für Faust-Kampf, Waffen-Kampf oder magische Kämpfe. Das geht sonst nur, wenn man ein feindliches Ziel anwählen kann und es rechtsklickt.

Die Idee hinter den Gegenständen: Wenn Rollenspieler Kämpfe austragen, dann werden die zumeist über Würfel-Konflikte dargestellt (ähnlich wie im Pen&Paper). Allerdings gibt es nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, das auch im Spiel mit passenden Animationen darzustellen. Mit diesen ganzen „Guide“-Items geht genau das – Betäubungen, Schaden und die Niederlage können optisch dargestellt werden und bereichern das Rollenspiel.

Was ist das Problem an den Items? Für die Rollenspiel-Community sind die Gegenstände leider nahezu nutzlos, denn sie haben eine sehr drastische Einschränkung: Sie können nur innerhalb des Bereiches „The Low Blow“ benutzt werden – also diesem Kampfclub, bei dem man die Items auch erstehen kann.

Überall im Rest der Welt können die Gegenstände nicht verwendet werden. Wer die Items im RP verwenden will, muss die Konflikte also zwangsweise in Lorenhall im besagten Club führen. Das ist eine massive Einschränkung und macht die Items unattraktiv für die meisten Szenarien.

Warum gibt es die Einschränkung? Das ist nicht so ganz klar. Eine Vermutung ist, dass Blizzard nicht will, dass Charaktere überall in der Welt verschiedene Emotes verwenden können, wie etwa „Betäubung“ oder „Totstellen“, denn das könnte in PvP-Situationen in der offenen Welt für Verwirrung sorgen.

Allerdings ist bis zum Release von Patch 11.1 Lorenhalt auch noch ein wenig Zeit. Vielleicht besinnt sich Blizzard ja darauf, dass die Einschränkung an den Ort vielleicht nicht das ist, was Rollenspieler und Rollenspielerinnen sich wünschen. Denn auch wenn Blizzard manchmal besondere Orte nur für RP-Fans baut – so wollten die das sicher nicht.