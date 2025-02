Spieler aus WoW tankt den Versunkenen Tempel in 9.000 Metern Höhe: „Mein Ich aus 2006 ist fasziniert“

Als WoW vor mehr als 20 Jahren startete, waren viele Warcraft-Fans froh, wenn sie das MMORPG halbwegs flüssig auf ihrem PC und mit ihrer Internetleitung zockten konnten. Wie viel sich seitdem getan hat, zeigt jetzt das Video aus einem Flugzeug.

Was ist in dem Clip zu sehen? Der WoW-Spieler miszkah hat auf Reddit ein kurzes Video veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie er während eines Flugs auf dem Laptop World of Warcraft zockt. Der beschreibende Text zum Clip, der mittlerweile mehr als 2.700 Upvotes erhalten hat:

„Wer hätte gedacht, dass das kostenlose WLAN in Flugzeugen eines Tages stabil genug sein würde, um WoW in 30.000 Fuß Höhe zu spielen? Wahrlich, die Zukunft ist jetzt!“

30.000 Fuß, das sind umgerechnet fast 9.150 Meter. Später ergänzte miszkah, dass er während des etwa 5 Stunden langen Inlandsflugs von New York nach San Francisco tatsächlich ohne größere Probleme den Versunkenen Tempel aus WoW Classic tanken konnte. Während des gesamten Flugs gab’s nur zwei Verbindungsabbrüche.

Noch eine Story aus der WoW-Community erzählt dieses Video:

Wie reagiert die Community darauf? Die erinnert sich vor allem an ihre eigenen Anfänge in WoW zurück.

Unable_Philosopher_8 kennt das (via Reddit): „Auf meinem letzten Delta-Flug habe ich WoW ~3 Stunden am Stück ohne Probleme gespielt, auf meinem Handheld-PC, dem MSI Claw 8. Die Zukunft ist jetzt.“

Mutt-of-Munster schreibt auf Reddit: „Mein Ich aus dem Jahr 2006, das WoW Vanilla kaum auf dem Familien-PC zum Laufen bringen konnte, ist fasziniert.“

Professional-Cold278 erinnert sich auf Reddit: „Der PC eines Freundes war so schlecht, dass jedes Mal, wenn er ein Boot bestieg, die Ladezeit so lange dauerte, dass das Boot bereits auf dem Rückweg vom Ziel war. Er hatte etwa 1 Sekunde Zeit, um vom Boot zu springen oder er bekam wieder den Ladebildschirm.“

Amelaclya1 erklärt auf Reddit: „Ich erinnere mich, dass ich meine Kamera nach unten richten und komplett heranzoomen musste, um durch Ironforge zu laufen.“

Vergleichbare Maßnahmen (in die Ecke stellen, nicht zur Action schauen, voll reinzoomen) mussten auch einige Heiler in zum Beispiel dem Pechschwingenhort durchführen, damit WoW beim Verarzten der Mitspieler halbwegs spielbar blieb. Hach, good old times. Mehr Nostalgie gibt es hier: Spieler fängt neu mit WoW an, erfüllt sofort (fast) alle Klischees – Community ist stolz auf den Nachwuchs