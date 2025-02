WoW-Spieler besiegt aktuellen Raidboss solo – ist 6 Stunden voll konzentriert

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stalking in WoW: So leiden einige und so könnt ihr euch schützen

In WoW gibt’s eine neue PUG-Meta für heroische Raids, in der Edelsteine alle Heiler ersetzen

Raidbosse in World of Warcraft benötigen normalerweise die Zusammenarbeit einer ganzen Gruppe – zumindest dann, wenn es sich um aktuellen Content handelt. Doch manchmal lässt sich diese Anforderung durch gute Ausrüstung, geschicktes Ausnutzen von Mechaniken und jede Menge Ausdauer umgehen.

Satte 6 Stunden lang dauert ein Solo-Kill in World of Warcraft . Der Trick dahinter ist genial durchdacht, aber wohl nicht zur Nachahmung empfohlen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to