Die Verantwortliche eines legendären MMORPG hört nach 26 Jahren auf – Die Community ist sich uneins, wie es nun weitergeht

Das MMORPG Ultima Online verliert eine wichtige Mitarbeiterin. Dabei handelt es sich um die Produzentin des Spiels, die lange Jahre Teil des Teams war und das Projekt betreute. Die Community ist nun verunsichert, wie es mit Ultima Online weitergeht.

Um wen geht es? Bonnie Armstrong ist für Fans von Ultima Online keine Unbekannte. Das liegt vor allem daran, dass sie als Produzentin viele Jahre lang am MMORPG beteiligt war und es überwacht hat.

Ultima Online gibt es seit 27 Jahren, Armstrong war ganze 26 Jahre davon mit an Bord. Jetzt endet ihre Zeit im Team des Old-School-MMORPGs, das für einige denkwürdige Momente gesorgt hat. In einem Statement gibt sie ihren Rücktritt als Produzentin bekannt und erklärt, wie es nun mit ihr weitergeht.

Ultima Online wollte sich nach 26 Jahren neu erfinden und führte Legacy-Server ein. Hier seht ihr den Trailer dazu:

Armstrong sehnt sich nach einem ruhigeren Leben

Was schreibt die Produzentin? Bonnie Armstrong meldete sich im Forum von Ultima Online zu Wort und erklärte, dass sie alle Aufgaben einer Produzentin an ihren Kollegen Greg Havlusch abgeben wird.

Damit geht sie Ultima Online aber nicht komplett verloren. Armstrong wird dem Spiel weiterhin treu bleiben. Zwar nicht mehr als Verantwortliche, die das gesamte Projekt überwacht, sondern im Bereich des Kundensupports.

Den Grund für diese Entscheidung liefert Armstrong gleich mit:

Ich bin sicher, dass Sie alle neugierig sind, warum ich als Produzentin zurücktrete. Ich war der glücklichste Mensch auf Erden, der mit all den Akteuren und den klugen kreativen Köpfen zusammenarbeiten durfte, mit denen ich jetzt und in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe. Aber es ist an der Zeit, dass ich mir eine Auszeit nehme, um in meinem Gewächshaus zu arbeiten, mit den Welpen zu spielen und mit meinem Mann zu kuscheln. Bonnie Armstrong im Forum

Es sind also in erster Linie private Gründe, die nun für den Rücktritt gesorgt haben. Armstrong fügt am Ende noch hinzu, dass die vergangenen 26 Jahre ein einziges Highlight für sie waren. Der Austausch mit kreativen und passionierten Spielern wäre besonders schön gewesen. Die Entscheidung kürzerzutreten wäre keine leichte gewesen.

Die Community ist zwiegespalten

Was denken die Spieler? Der Rücktritt sorgt für Diskussionen in der Community von Ultima Online. Der User JC_the_Builder verfasste einen Reddit-Post, in dem er auf die Sorgen mancher Spieler eingeht. Demnach fürchten einige, dass Ultima Online jetzt bald eingestellt werden könnte.

JC_the_Builder widerspricht dem klar. Immerhin übergibt Armstrong ihre Aufgaben an einen weiteren, erfahrenen Mitarbeiter. Außerdem wäre in den letzten Monaten viel im Spiel passiert. Der User würde Geld darauf wetten, dass es mit Ultima Online noch eine Weile lang weiter geht.

In den Kommentaren werden verschiedene Ansichten ausgetauscht. Dabei geht es häufig um gewünschte Änderungen, die mit einem Wechsel an der Spitze geschehen könnten:

„Hoffentlich wird Kyronix (Ingame-Name des neuen Produzenten Greg Havlusch) auf einige Server der klassischen Ära hinarbeiten“, wünscht sich Bradley T1190.

„Das Wesentliche an UO ist die Nostalgie. Wenn sie das richtig hinbekommen würden, würde ich als zahlender Kunde zurückkommen“, meint Radiant_Knowledge_59.

„Unabhängig davon, was mit Bonnie oder irgendjemandem bei Broadsword geschieht, wird UO davon völlig unberührt bleiben“, denkt Circushazards.

„UO hat eine Reihe von Fehltritten begangen. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand den Kurs korrigieren kann, und ich muss sagen, dass ihr (Armstrongs) Abschiedsbrief… daneben klang“, schreibt hingegen pugs-and-kisses.

Die Zukunft wird zeigen, wie es mit Ultima Online weitergeht. Aktuell gibt es jedoch keine Zeichen von Seiten der Entwickler, dass das Spiel ein baldiges Ende finden könnte. Noch heute gibt es Aspekte im Spiel, die Ultima Online richtig gut machen. Einer davon hat mit dem schönen Eigenheim zu tun: Die 5 MMORPGs mit dem besten Housing im Jahr 2025