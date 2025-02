WoW: Neues Shop-Mount bekommt viel Kritik, Blizzard verkauft eigentlich Händler-Devisen

Ein neues Shop-Mount-Bundle sorgt in World of Warcraft für Stress. Denn eigentlich kauft ihr etwas ganz anderes.

Dass man in World of Warcraft sich zusätzliche Reittiere über den Ingame-Shop kaufen kann, daran hat man sich in den letzten Jahren gewöhnt. Doch die neusten Angebote sorgen für Unmut in der Community. Denn bei einem neuen Bundle bekommt ihr nicht nur zwei Reittiere, sondern zusätzlich auch eine eigentlich streng limitierte Ressource, die ihr nun mit Echtgeld ein wenig auffüllen könnt.

Was ist das für ein Bundle? Seit dem 04.02.2025 gibt es im Shop von World of Warcraft das „Verhextes Fliegerpaket“-Angebot. Hier erhaltet ihr für den Preis von 30 € gleich zwei Reittiere.

Die beiden Mounts sind fliegende Besen, in blauer und lila Farbe. Es handelt sich dabei also um „Recolor“-Varianten des Besens, den man auch in diesem Monat im Handelsposten oder als seltenen Drop beim „Liebe liegt in der Luft“-Event erhalten kann.

Zusätzlich dazu gibt es im Bundle allerdings noch eine Dreingabe: 600 Händlerdevisen.

Sind die Händlerdevisen der Bonus – oder der Hauptteil des Angebots?

Was ist das Problem daran? Das Problem an diesem Bundle sind die 600 Händlerdevisen, die es als „Bonus“ gibt. Denn Händlerdevisen sind eine stark limitierte Währung, von der man pro Monat nur eine begrenzte Menge im Spiel erhalten kann.

Händlerdevisen werden benötigt, um sich verschiedene kosmetische Gegenstände im Handelsposten zu kaufen.

Die Kritik ist daher klar: Blizzard verkauft mit dem Bundle eigentlich Händlerdevisen, obwohl man früher mal gesagt hat, dass das nicht direkt möglich sein soll. Schon in der Vergangenheit hatte Blizzard immer mal Händlerdevisen als „Bonus“ für verschiedene Echtgeld-Bundle gebracht und diese Regel damit verwässert.

Dass dieses Bundle ausgerechnet in dem Monat angeboten wird, bei dem viele zusätzliche NPCs verfügbar sind, die ganz viele Gegenstände aus dem Handelsposten der letzten Jahre verkaufen, wird besonders kritisch gesehen. Aus Sicht vieler Spieler ist Blizzards Intention hier klar: Man schafft eine große Menge an Belohnungen für Händlerdevisen, aber um genug Händlerdevisen zu besitzen, muss man echtes Geld auf den Tisch legen.

So reagiert die Community: Sowohl im Subreddit von WoW als auch auf Community-Seiten wie wowhead gibt es viel Kritik und es hagelt fiese Memes. Einige Stimmen aus der Spielerschaft:

„Wenn man ehrlich ist, das sind 30 $ für 600 Händlerdevisen. Sie haben die Mounts nur dazugepackt, damit sie sagen können, sie würden die Devisen nicht direkt verkaufen. Mich persönlich stört das nicht so sehr, aber kauft doch nicht diese Geldverschwendung, lol.“ – Merrena

„Ich würde es begrüßen, wenn sie keine Devisen verkaufen, denn der Handelsposten sollte eine Belohnung für die sein, die durchgehend ein Abo haben und das Spiel spielen.“ – Skullhawk13

„Verkauft endlich die Devisen ohne irgendwelche Extras. Wir wissen doch eh, dass das passieren wird.“ – jive87

Werdet ihr euch dieses Bundle kaufen? Vielleicht sogar trotz – oder gerade wegen – der zusätzlichen Händlerdevisen? Was haltet ihr von diesem Vorgehen Blizzards? Ein Schritt in die falsche Richtung oder „gar kein Problem“, weil ja niemand zum Kauf gezwungen wird?

Immerhin ist diese Entscheidung aber nicht so schlimm, wie die 5 schrecklichsten Features, die WoW jemals hatte.