Bug verpasst Spielern aus WoW 2 Milliarden Gesundheit: „Zeit für Gemischtes Einzel“

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Also habe ich versucht, „Heilende Woge“ zu benutzen, und es hat sich überhaupt nichts bewegt. Schließlich bemerkte ich meine Gesundheit. Ähm… WAS. Irgendwie hatte ich über 2 Milliarden Lebenspunkte. Ja, kein Wunder, dass meine Heilzauber nicht viel bewirken.

In weiterführenden Kommentaren schreibt der Betroffene (via Reddit ):

Was ist das für ein Bug? Was würdet ihr sagen, wenn euer Schamane aus WoW beim Einloggen plötzlich 2.147.483.647 Gesundheitspunkte besitzt? Genau das ist dem Spieler kaptingavrin passiert, wie sein Post auf Reddit zeigt. Der rote Warneffekt auf dem Bild kommt, weil seine tatsächlichen 36.433 Leben nur einen Bruchteil der neuen Maximalgesundheit von mehr als 2 Milliarden Zählern ergeben.

Mehrere Spieler sind beim Einloggen in World of Warcraft über einen bemerkenswerten Anzeige-Bug gestolpert, der die Gesundheit des Charakters auf Raidboss-Niveau zu steigern scheint.

