Fast 12 Stunden Wartung heute für Throne and Liberty, Phase 1 der Server Merges startet

Am 6. Februar 2025 startet die erste Phase der Serverzusammenführung von Throne and Liberty. Fast zwölf Stunden gehen daher die Welten des MMORPGs offline.

Was passiert in Phase 1? Am 6. Februar 2025 werden die regionalen Auktionshäuser der Frühzugang- und Launch-Server zusammengeführt (nicht der reinen Konsolen-Realms). Alle EU-Spieler werden ab dann ein einziges, kombiniertes Auktionshaus nutzen, um Gegenstände zu kaufen oder einzustellen. Mit der Zusammenführung werden eure Favoriten sowie die Preis-Historie der Auktionshäuser zurückgesetzt.

Für die dafür notwendige Wartung sind um 7:30 Uhr die Server offline gegangen. Die Wartung soll 11,5 Stunden dauern. Rechnet also erst um 19 Uhr mit einer Rückkehr der Welten. Wie die weiteren Phasen der Serverzusammenführung aussehen, das erfahrt ihr hier: Server Merge im Februar 2025 – das sind die neuen EU-Realms von Throne and Liberty.

Die Spielerzahlen fallen seit Monaten, daher die Server Merges:

Throne and Liberty: Update 1.14.0 – Patch Notes

Die offiziellen Patch Notes zum Update vom 6. Februar 2025 lesen sich wie folgt:

ALLGEMEIN

Die erste Saison für Arena- und Dimensionsprüfungen endet am 26. Februar, wenn die Wartungspause beginnt.

Für Konsolenspieler werden jetzt Maus- und Tastatureingabegeräte unterstützt.

Erzboss: Tevent: Ein unbeabsichtigter Friedensort wurde behoben, der im Tevent-Kriegsmodus zugänglich war, um Beiträge zu erhalten, ohne angegriffen werden zu können.

Händler: Ein Problem wurde behoben, durch das die Steuer für NSC-Händler auf 40 % statt auf 20 % festgelegt war.

Arena: Die Obergrenze für Statistiken, die fälschlicherweise auf Arenakämpfe ohne Rang angewendet wurde, wurde entfernt.

Kulinarische Verträge: Lebensmittel wurden wieder in den Bestand der kulinarischen Vertragsbelohnungen aufgenommen.

Dolch: Klinge blocken: Ein Problem wurde behoben, durch das die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters erhöht wurde, wenn er eine Wutangriffsfertigkeit geblockt hat, während er sich nicht bewegt hat.

Zweihänder: Aufsteigender Hieb: Ein Fehler wurde behoben, der dazu geführt hat, dass Spieler nicht auf dem Bauch liegen konnten, nachdem sie mit der Fertigkeit „Verfluchter Alptraum“ des Zauberstabs in Schlaf versetzt wurden, wenn die Spezialisierung „Tiefschlaf“ aktiv war.

Mondfest: Bei Event-Gegenständen, bei denen ein falsches Ablaufdatum vom 18. Februar angezeigt wurde, wird nun korrekt der 13. Februar angezeigt, das Datum, an dem auch der Event-NSC-Tauschshop abläuft.

Gegenstände: Speere können jetzt aus Edlen Segenstaschen erhalten werden, die ihr beim Arena-Händler kaufen könnt.

Gegenstände: Das Amitoi, das ihr für die Verknüpfung eines AG-ID-Kontos erhalten habt, ist jetzt für das gesamte Konto verfügnar und nicht mehr nur für einen bestimmten Charakter.

UI

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Spielern gelegentlich die Verbindung getrennt wurde, wenn sie verschiedene Inventarfenster geöffnet haben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass während eines Belagerungsevents in allen Städten keine Symbole für Handwerks-NSCs auf der Minikarte angezeigt wurden.

Debug-/Platzhaltertext wird nicht mehr angezeigt, wenn die Option „Von jeglichen Sets für Ausrüstung und Werte entfernen“ für Ausrüstung im Menü „Charakterinformationen“ verwendet wird.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.