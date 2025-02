Valentinstag fällt für das neuste Volk in WoW aus, denn die können nicht teilnehmen

Ausgerechnet das neuste Volk in World of Warcraft lernt keine Liebe kennen. Denn die Irdenen können eine Quest nicht abschließen.

In World of Warcraft findet aktuell das „Liebe liegt in der Luft“-Event statt. Das lockt nicht nur mit einem neuen, superseltenen Reittier, sondern auch mit den üblichen Belohnungen und Aufgaben in Form von Quests, für die man manchmal sogar sehr fragwürdige Dinge erledigen muss.

Doch das neuste Volk in World of Warcraft, die Irdenen, können das Fest nicht so richtig genießen. Denn eine Quest ist für sie gar nicht zugänglich, weil die Irdenen einen ganz besonderen Zustand haben.

Um welche Quest geht es? Die Rede ist von der Quest „Selbstliebe auf die eigene Art“, die ihr beim „Liebe liegt in der Luft“-Event im Wald von Elwynn (Allianz) oder Durotar (Horde) erhalten könnt. Die Quest verlangt, je nach euren zuvor gewählten Optionen, dass ihr euch bei den verschiedenen Händlern mit Süßigkeiten eindeckt und diese genießt. Einfach, um mal ein bisschen vom Helden-Dasein runterzukommen und etwas zu entspannen.

Doch Irdene haben ein Problem – sie können die Quest nicht abschließen, egal was sie auch tun.

Warum können Irdene die Quest nicht abschließen? Die Aufgabe erfordert es, dass man bei den verschiedenen Händlern des Events einkauft und anschließend die Leckereien verspeist. Genau das können die Irdenen allerdings gar nicht tun. Denn Irdene sind das einzige Volk in World of Warcraft, das keine Nahrung und keine Getränke zu sich nehmen kann.

Stattdessen konsumieren Irdene verschiedene Edelsteine, um den „Satt“-Buff zu bekommen und permanent aufrecht zu halten.

Das führt allerdings zu einem Problem, denn die Quest „Loving Yourself, Your Way“ kann so nicht abgeschlossen werden – denn da müsste man Süßigkeiten essen. Eine andere Quest zu wählen ist ebenfalls nicht möglich, denn pro Tag kann nur eine der Quests ausgewählt werden.

Es ist vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Blizzard diesen kleinen Fehler beseitigen wird und den Irdenen – zumindest ausnahmsweise – den Verzehr gestattet wird. Alternativ hilft vielleicht eine Dialog-Option nur für die Irdenen, um diesen Schritt zu überspringen.

Schon in der Vergangenheit hatten Irdene Probleme gemacht und Blizzard musste etwas anpassen.