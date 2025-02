Blizzard verspricht, beim Housing in WoW das besser zu machen, was euch überall sonst nervt

Endlich gibt es genauere Details zum geplanten Housing-System für World of Warcraft. In einem neuen Blogpost gehen die Entwickler auf ihre Inspiration hinter dem System ein. Inklusiver nicht ganz versteckter Seitenhiebe gegen andere MMORPGs.

Worum geht es im Blog-Post? Der Blog-Post der Entwickler gibt einen ersten Vorgeschmack auf das neue Housing-System. Es soll zwei Gebiete geben, getrennt nach Horde und Allianz. Zudem soll es möglich sein, das Haus in einer Wunschnachbarschaft zu errichten oder es bei Bedarf umzuziehen.

Ebenfalls angekündigt wurde, dass es Housing-Items im Cash-Shop geben wird. Außerdem geht Blizzard davon aus, dass dieses spezielle Feature niemals fertig im traditionellen Kontext sein wird. Es sollen ständig neue Systeme und Erweiterungen kommen.

Alle Details könnt ihr in unserer News zum Thema lesen: WoW verrät Housing-Infos: Cash-Shop, Miete und Nachbarschaften

Ganz konkret geben die Entwickler aber auch an, dass das System ein Zuhause für Alle ermöglichen soll. Und die aufgezählten Dinge, die es eben nicht geben solle, erinnern mitunter stark an das Housing eines der größten Konkurrenten von WoW: Final Fantasy XIV.

Keine Sorge, euer Haus wird euch nicht abgenommen!

Was kritisieren die Entwickler konkret? In ihrem Blog-Post haben die Entwickler ihre Don’ts für Housing in WoW notiert:

Keine exorbitanten Anforderungen

keine hohen Anschaffungskosten

keine Lotterie

kein lästiger Unterhalt (speziell soll das Haus bestehen bleiben, auch wenn das Abo ausläuft)

Im Post schreiben sie konkret: Wenn du ein Haus willst, kannst du ein Haus haben. Es gibt keine exorbitanten Anforderungen oder hohen Anschaffungskosten, keine Lotterien und keinen lästigen Unterhalt (und wenn euer Abonnement ausläuft, keine Sorge, euer Haus wird euch nicht abgenommen!)

Und es gibt auch ein paar Do’s :

alle Charaktere der eigenen Kriegsmeute können das Haus nutzen, unabhängig von deren Volk und Zugehörigkeit zu Allianz oder Horde

Belohnungen für Häuser sollen ebenfalls mit der Kriegsmeute geteilt werden

Freunde sollen ebenfalls Charakter-übergreifend euer Haus besuchen können

Speziell aber die Don’ts erinnern stark an das System, wie es in Final Fantasy XIV implementiert ist.

WoW lernt von Final Fantasy – Aber nicht nur

Sind das Probleme, die nur Final Fantasy XIV hat? Ganz klar: Nein. Final Fantasy XIV ist aktuell eines der am besten laufenden MMORPGs und das schon länger. Entsprechend sind die Probleme mit dem Housing-System bekannter. Hier werden oft die Vergabe via Lotterie, der 45-tägige Abriss-Timer und die limitierte Anzahl an Häusern kritisiert.

Allerdings ist Final Fantasy XIV nicht das einzige Spiel, dessen Housing-System kritisiert wird:

In New World werden Häuser von Spielern, die die anfallende Steuer auf ihr Haus nicht zahlen, deaktiviert. Das Haus ist zwar nicht verloren, bringt aber auch keine Trophäen mehr und kann nicht als Schnellreisepunkt genutzt werden. Das erklärt Art Director Charles Bradbury im Interview mit MeinMMO.

2014 tauchten in ArcheAge Online digitale Immobilienmarkler auf, die Grundstücke für den Hausbau reservieren wollten. Sieben Jahre später wurden Server zusammen gelegt, was zu einem Wettlauf um die dann verfügbaren Grundstücke führte: MMORPG ArcheAge streicht Server und führt Spieler so in einen Kampf um Bauland

Kein Housing-System in einem MMORPG ist perfekt. Die Entwickler von World of Warcraft scheinen aber ihre Hausaufgaben und sich lange Gedanken über die bestmögliche Umsetzung gemacht zu haben. Wenn ihr nicht auf die Implementierung warten wollt, haben wir hier übrigens eine Liste mit den 5 MMORPGs mit dem besten Housing im Jahr 2025.