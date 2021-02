MMORPG ArcheAge streicht Server und führt Spieler so in einen Kampf um Bauland

Wann finden die Umzüge statt? Der Umzug von ArcheAge Unchained findet am 5. März statt. Schon am 4. März wird es nicht mehr möglich sein, zu spielen.

Was bedeutet das? Spieler müssen sich auf den neuen Servern wieder Land suchen, um dort ihre Häuser und Farmen bauen zu können. Denn Grundstücke stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Das heißt, es steht ein neuer Land Rush an, bei dem sich die Fans von ArcheAge um das wenige aber sehr begehrte Bauland streiten.

Insert

You are going to send email to