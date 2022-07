Lost Ark bringt morgen das neue Juli-Update – Kommt mit vielen Erleichterungen und 4 Stunden Server Down

Das wöchentliche Update in Lost Ark steht morgen, am 20. Juli, im Stern des großen Juli-Patches. In den monatlichen Content-Updates warten allerhand neue Inhalte auf euch. Auch im Juli lassen sich die Entwickler nicht lumpen und richten richtig viele Änderungen an. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was kommt im neuen Update? Das wöchentliche Update am 20. Juli ist diese Woche der große Juli-Patch. Entsprechend stehen einige Änderungen auf dem Programm und auch komplett neuer Content kommt in das MMORPG.

Darunter die neue Klasse der Arkanistin und viele passende Erleichterungen in der Progression des Spiels, die es euch leichter machen, euren neuen Charakter auch möglichst schnell ins Endgame zu katapultieren. Denn in Tier 1 und Tier 2 habt ihr nun eine hundertprozentige Chance, dass eure Upgrades auch klappen. Das bedeutet nicht nur weniger zittern, sondern auch wesentlich weniger Ressourcen-Grind.

Außerdem warten folgende Highlights auf euch:

Valtan auf einer neuen Schwierigkeitsstufe

Abyssal-Dungeon-Event

Das neue Wasserbomben-Arena-Event

Neue Skins

Bugfixes

„Quality of Life“-Verbesserungen

Ein neues Express-Event, was euch beim Upgraden von Ausrüstung helfen soll

Neue Herausforderungen, die die Willkommens-Herausforderungen ablösen

Einige neue Restriktionen im Handel, um Bots zu bekämpfen

Änderungen am Shop

Grundlegende Neuerungen an den Powerpässen

Neue Login-Belohnungen

Alle Infos zum Juli-Update im Detail findet ihr in einem eigenen Artikel dazu.

Lost Ark für „Zauber in Pik“ morgen, am 20. Juli, 4 Stunden offline

Wie lange ist der Server Status offline? Das Update beginnt wie gewohnt um 9:00 Uhr unserer Zeit. Zu dieser Zeit gehen die Spielserver offline und bleiben diese Woche für voraussichtlich 4 Stunden abgeschaltet. Läuft alles nach Plan, könnt ihr also ab 13:00 Uhr wieder fleißig upgraden.

Wir halten euch in diesem Artikel auf dem Laufenden darüber, wann die Server wieder online gehen und ihr weiterspielen könnt.

Außerdem solltet ihr mit einem größeren Update in Steam rechnen und einiges an Downloadgröße erwarten, immerhin gibt es einiges an neuem Content.

Erste Reaktionen sind extrem positiv

Was sagt die Community? Die ersten Reaktionen unter dem Twitterpost von Lost Ark sind äußerst gut gestimmt. Die Leute freuen sich enorm über die Updates und überschlagen sich praktisch in Lob. Die Kommentare gehen dabei von „großartige Patch-Notes“ bis hin zu „Das ist genau das, was ich ein gutes Update nenne“.

Die Stimmung scheint also erst einmal gerettet zu sein, wobei sie in letzter Zeit sowieso bereits besser wurde. Vor allem die Änderung, dass man Powerpässe jetzt kaufen kann und dass es leichter ist, Gearscore 1.370 zu erreichen, kommen enorm gut an.

Das macht es den Fans leichter, neue Charaktere ins Endgame zu kriegen und damit seine Klasse zu wechseln oder seinen Main-Charakter zu pushen, indem man mit ihm Materialien farmen kann.

Alle Patch-Notes im Detail findet ihr übrigens direkt auf playlostark.com.

Was haltet ihr von dem Update? Freut ihr euch darauf, den Juli zu erleben? Oder seid ihr eher noch genervt darüber, dass ihr jetzt schneller ins Endgame kommt? Was haltet ihr von den neuen Skins und dem höllischen Modus für Valtan? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Lost Ark beschenkt Spieler, aber nur die fleißigen – Wer schwänzt, kriegt keine Katzenohren