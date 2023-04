LoL: Seoul inszeniert schmächtigen Nerd mit 2 Sätzen Englisch brillant als knallharten Helden wie The Rock

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Mittlerweile gelingt es ihnen immer besser, auch die tatsächlichen Spieler so eindrucksvoll in Szene zu setzen:

Riot Games hat in dieser Inszenierung bereits seit Jahren Übung. Es fing eigentlich mit den “Trailern” zu den Worlds richtig an. Hier nahm man die Star-Spieler und verwandlete sie im Comic-Look zu ikonischen Figuren, die Abenteuer erleben und irre Stunts abziehen.

LoL inszeniert in einem Trailer seine größten Profis so perfekt, dass ich auch 4 Jahre später noch Gänsehaut bekomme

Der Trailer erinnert fast an Videos, die sich über den “Bombast-Stil” von Regisseur Michael Bay (Transformers, Bad Bodys, The Rock) lustig machten, der sogar das Holen der täglichen Post angeblich als “riesiges Action-Spektakel” inszenieren würde (via youtube ).

Er sagt in genuscheltem Englisch „Das ist meine Stadt“ und „Nicht in meinem Haus“ – Sätze, die von einem Sport-Star kommen könnte.

Das ist die Lösung: Ein Beispiel dafür, wie man das Problem ideal löst, zeigt die Stadt Seoul. Hier wird 2023 die Weltmeisterschaft stattfinden, das größte Event in League of Legends.

