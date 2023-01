Der beste Spieler in der Geschichte von LoL rät davon ab, es zu spielen: „Zu viel Stress für viele Leute“

Der Südkoreaner Lee „Faker“ Sang-hyeok gilt als bester Spieler aller Zeiten in League of Legends. Doch zweifelsfrei empfehlen würde selbst Faker das MOBA LoL nicht unbedingt. Es gäbe viele Leute, die sich im Spiel stark stressen. Daher sei es eine weise Entscheidung, es gar nicht erst zu spielen, sagt er in einem Video.

In welcher Situation sagt Faker das? In einem Video auf YouTube sieht man drei Leute zusammensitzen, reden und essen:

Es ist Faker, der 10-fache koreanische Meister und 3-fache Weltmeister gilt als größer LoL-Spieler aller Zeiten

Sein junger Top-Laner Zeus (18) sitzt neben ihm

Sie unterhalten sich mit einem Doktor, der in Südkorea sehr bekannt ist

Das sagt Faker genau: Im Gespräch mit Faker sagt der Arzt, dass er nicht ein einziges Mal in seinem Leben League of Legends gespielt hat.

Faker entgegnet: „Gute Entscheidung.“ Er erklärt dann:

Es gibt eine Menge Menschen, die viel Stress durch das Spiel bekommen, daher halte ich es für eine gute Entscheidung, es nicht zu spielen. Sogar normale Spieler können es nicht zur Gänze genießen.

LoL gilt als “Wut-Maschine”

Hat Faker denn Recht? Ja, dass „viele Leute sich zu sehr über LoL aufregen und stressen“, ist sicher eine korrekte Diagnose. Spieler von LoL neigen dazu, wenn sie sterben, die Schuld bei den Mitspielern zu suchen und das frustriert sie und macht sie bitter.

Aus dem Frust heraus kann im schlimmsten Fall „toxisches Verhalten“ entstehen, bei dem man dann gezielt, seine eigenen Mitspieler sabotiert, um auch sie zu frustrieren und zu ärgern.

Da fragt man sich schon, warum jemand seine Freizeit mit etwas verbringt, dass ihn so wütend macht.

Bei LoL gehört das “sich aufregen” für manche zur Kultur des Spiels: Der führende Twitch-Streamer zum Spiel, Tyler1, ist für seine Ausraster und Wutanfälle bekannt.

Riot hat das selbst ironisch thematisiert:

Herrliches Video erklärt, wie LoL aus normalen Spielern toxische Irre macht

Faker lobt LoL dafür, so abwechslungsreich zu sein, und dass es immer bei 0 beginnt

Sieht Faker denn auch gute Seiten an LoL? Im Gespräch mit dem „Normalo“, der keine Ahnung von LoL hat, aber verstehen will, warum sich die beiden jungen Leute so für das Game begeistern, führt Faker dann auch die Vorteile von LoL aus:

Jedes Spiel sei extrem variabel – es gäbe unzählige, nicht vorhersehbare Aspekte im Spiel. Die sorgen dafür, dass es sich so anfühle, als spiele man immer wieder ein neues Game

Das Spiel beginne zudem immer wieder von vorne, man nimmt also keine Vorteile mit – für Faker einer der wichtigsten Voreile von LoL

Sein Teamkamerad Zeus ergänzt: Das Spiel sei so schnell und aufregend. Ständig verändere sich eines der unzähligen Elemente im Spiel. Das mache es für ihn spannend und aufregend.

Er sei ohne ein spontaner Typ, habe die Schule geschmissen, ohne groß darüber nachzudenken.

Wer Lust hat sich das ganze Video anzuschauen (mit englischen Untertiteln) kann das hier tun. Zwei Profis erklären einem interessierten Zuhörer, was die Faszination „LoL“ ausmacht:

