LoL: 30-Jähriger spielt furchtbares Match, sagt, ihm war übel, wird mit internen Blutungen in die Klinik eingeliefert

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Am 23. Juli erschienen überraschend Bilder von Doublelift in einer Klinik mit dem Kommentar „Harte Woche.“

Er meldete frech: „Wer will gegen einen 30-jährigen in LoL verlieren?“

Er spielte vor 11 Tagen ein grottenschlechtes LoL-Match. Sein Team 100 Thieves verlor mit 4–19 gegen Immortal, das mieseste Team der Liga (via reddit ). Den Immortals droht sogar ein Verlust des Liga-Platzes, weil sie die Liga so oft verloren haben, dass eine Ausnahme-Regelung es Riot Games erlauben könnte, ihnen den Platz in der Liga zu streichen (via dotesports ).

