MMORPG-Streamer erleidet Herzanfall live auf Twitch, sein Chat reißt noch minutenlang Witze

Der Twitch-Streamer “GingerBeardie” hat sich dem MMORPG Old School RuneScape verschrieben. In seinen Streams macht er auch gerne mal derbe Witze – vielleicht nahm sein Chat es deshalb zunächst nicht ernst, als der Streamer live auf Sendung das Bewusstsein verlor.

Was passierte GingerBeardie im Stream? In einem OSRS-Stream vom 17. Mai hatte GingerBeardie das seltene Item “Twisted Bow”, kurz “TBow” sichern können. Kurz darauf ist zu sehen, wie sich der Streamer an die Brust greift und zusammensinkt.

Minutenlang hängt GingerBeardie offenbar bewusstlos in seinem Stuhl, doch sein Chat glaubt offenbar an einen Scherz. Sie schreiben, seine Schauspielerei sei wie aus einem Porno, witzeln, ein Abo würde dem Streamer 5 Minuten Leben schenken oder fordern dazu auf, ihm schnell seinen TBow zu klauen.

Erst nach knapp 2 Minuten scheint die Stimmung im Chat zu kippen, sein Mod Nigel sagt, er versuche bereits, den Streamer zu erreichen. Es vergeht nochmal fast eine Minute, ehe es ein Lebenszeichen von GingerBeardie gibt.

An diesem Punkt ist wohl auch den meisten Chattern klar, dass etwas nicht in Ordnung ist. Zuschauer fordern den Streamer auf, den Notdienst zu verständigen, dann endet der Stream abrupt. Bereits im November 2022 hatte der Streamer das Bewusstsein verloren, nachdem er einen Erfolg in OSRS zu hart gefeiert hatte.

Auf Twitch gibt es wohl so viel Kurioses zu sehen, dass die Zuschauer abgehärtet sind.

Wie geht es dem Streamer? Am 19. Mai meldete sich GingerBeardie per Twitter bei seinen Fans. In seinem Tweet heißt es, Covid habe ihn übel zugerichtet, er habe eine Entzündung an Herz und Lunge. Zudem leide er noch an Herzrasen, wünsche sich aber, bald wieder streamen zu können.

Am 19. Mai meldete sich GingerBeardie per Twitter bei seinen Fans. In seinem Tweet heißt es, Covid habe ihn übel zugerichtet, er habe eine Entzündung an Herz und Lunge. Zudem leide er noch an Herzrasen, wünsche sich aber, bald wieder streamen zu können.

Am 21. Mai kehrte der Streamer dann zurück zu Twitch, um RuneScape zu zocken und von seinem Herzanfall, wie er ihn nennt, zu berichten. Abgesehen von einem hartnäckigen Husten scheint es ihm mittlerweile den Umständen entsprechend gut zu gehen.

Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, seinem Chat ein schlechtes Gewissen zu machen.

So sagte GingerBeardie, seine Fans hätten ihn während seiner Corona-Erkrankung zu sehr beansprucht. Außerdem sah er sich die Aufnahmen seines eigenen Herzanfalls an: Er wolle seinen Zuschauern zeigen, was sie zu verantworten hätten. Den Clip haben wir euch hier eingebunden:

Den Clip haben wir euch hier eingebunden:

Allzu ernst scheint der Streamer die Vorwürfe allerdings nicht zu meinen und kann sogar über einige der Kommentare lachen. Dennoch dürfte die Situation einigen Zuschauern – und auch GingerBeardie selbst – eine Warnung sein, allzu leichtfertig mit der Gesundheit umzugehen.

Beim Twitch-Streamer 50calapr gab es ebenfalls kürzlich Aufregung im Stream: Während der Streamer Escape from Tarkov zockt, fallen plötzlich Schüsse im echten Leben. Zur Überraschung der Zuschauer sucht 50calapr jedoch keinen Schutz, sondern greift kurzerhand selbst zum Gewehr:

