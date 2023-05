Twitch-Streamer spielt Escape from Tarkov, als er Schüsse vor seinem Haus hört – Reagiert überraschend zielstrebig

Das Haus eines Twitch-Streamers wurde während eines Livestreams von Schüssen getroffen, als dieser gerade Escape from Tarkov spielte.

Um wen geht es? 50calapr ist ein US-amerikanischer Twitch-Streamer. Er besitzt eine recht kleine Reichweite und streamt unregelmäßig vor durchschnittlich 5 Zuschauern. Insgesamt hat er auf der Streaming-Plattform knapp 660 Follower.

Dennoch ging kürzlich ein Clip des Streamers herum, der viel Aufmerksamkeit erntete. Innerhalb von vier Tagen erreichte das Video über 113.000 Aufrufe auf Twitch (Stand: 03. Mai 2023).

Was ist dem Streamer passiert? Der Streamer spielte gerade den Hardcore-Shooter Escape from Tarkov – ein Spiel, das dafür bekannt ist, einen gewissen Grad an Realismus zu wahren.

Dann wurde es während des Livestreams plötzlich laut, es knallte. Einige Schüsse trafen das Haus von 50calapr, der zunächst erschrocken in die Kamera blickte.

Anschließend folgte eine Reaktion des Streamers, die gleichermaßen zielstrebig wie überraschend ist: Statt Schutz zu suchen und sich vor den Schüssen in Deckung zu bringen, sprang der er auf, legte sein Headset zur Seite und griff ein Gewehr, das im Hintergrund auf einer Halterung stand.

Mit dem Gewehr bewaffnet verließ er kurz darauf das Bild und der Clip endet.

„Mir gehts gut“ – Streamer meldet sich nach Schüssen zu Wort

Was sagt der Streamer zu dem Vorfall? Der Streamer hat sich in der Zwischenzeit auf Reddit unter einem Post gemeldet, in dem der Clip des Vorfalls gezeigt wurde. Dort schrieb er, dass es ihm gut gehe und niemand verletzt sei.

Außerdem erklärte er, dass es sich bei den Schüssen um ein sogenanntes Drive-By-Shooting einer Gang gehandelt habe. Bei einem Drive-By werden Schüssen im Vorbeifahren aus einem Fahrzeug abgegeben.

Es war ein Drogen-/ Gang-bezogener Drive-By, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. Sie haben die Glastür meines Wohnkomplexes zerschossen, das ist scheiße. Twitch-Streamer 50calapr via Reddit

In einem weiteren Kommentar ergänze der Streamer, dass es nicht das erste Mal war, dass in der Wohngegend etwas Schlimmes passiert sei. Allerdings sei die Miete billig und er ein Vollzeitstudent.

Während 50calapr zu seiner Verteidigung zu einer Waffe griff, machen das andere Streamer zur Unterhaltung und stellen im Stream damit Unfug an – gelegentlich gibt es dann sogar Unfälle und Verletzte:

