Fortnite Server down – Was steckt heute im Update 16.20?

Heute, am Dienstag, den 13. April, gehen die Fortnite-Server auf allen Plattformen (PC/Mac, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch, Android) down. In der Zeit wird das neue Update 16.20 aufgespielt. Was steckt im neuen Patch?

Was passiert heute in Fortnite? Das Update 16.20 wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt und soll heute aufgespielt werden. Der Patch bringt einige Änderungen ins Spiel.

Bevor sich Spieler aber auf die Suche nach den ganzen Neuerungen machen können, werden erst die Fortnite-Server für eine Weile heruntergefahren.

Fortnite-Server werden heruntergefahren – wann und wie lange?

Downtime-Start am Vormittag: Die Downtime für das Update 16.20 startet heute früher als gewohnt – um 8:00 Uhr deutscher Zeit. Um 7:30 Uhr könnt ihr also zum letzten Mal einer neuen Runde beitreten, danach werden die Server heruntergefahren und Fortnite für kurze Zeit down sein.

Wie lange dauern die Wartungsarbeiten? Fortnite Status hat schon angekündigt, dass die Downtime heute etwas länger dauern wird. Da die Downtime aber früher startet, sollten die Wartungsarbeiten wie üblich um die Mittagszeit herum abgeschlossen sein.

Bevor sich Spieler wieder auf die Jagd nach wilden Tieren und Gegnern machen können, werden die Server heruntergefahren

Technische Probleme oder anderweitige Verzögerungen könnten für eine Verlängerung der Wartungsarbeiten sorgen. Sollte dies der Fall sein, werdet ihr es hier auf MeinMMO von uns erfahren.

Wann kommen die Patch-Notes? Der Erfahrung der letzten Updates im neuen Kapitel von Fortnite zufolge dürften wohl wieder keine oder nur oberflächliche Patch Notes für den Battle-Royale-Modus von Epic veröffentlicht werden.

Sollten jedoch große Änderungen aufgespielt werden, sammeln wir diese für euch und erstellen eine eigene Form von deutschen Patch Notes. Diese werden wir dann hier auf MeinMMO veröffentlichen.

Welche neuen Inhalte bringt das Update 16.20?

Was wird es Neues im Battle-Royale-Modus geben? Fortnite Status hat bei der Ankündigung des Updates auf Twitter gleich ein paar Neuerungen vorgestellt. Das soll euch heute nach der Downtime erwarten:

Überarbeitungen für die Fahrzeuge – Ausstattung mit neuen Rädern?

Ein spezieller Duo-Cup mit Bögen

“50 Spieler”-Matchmaking im Kreativmodus

Vielleicht bringt Epic ja auch noch einen der geleakten Bögen, die von Dataminern gefunden wurden.

Wer Freunde wieder für Fortnite begeistern kann, kriegt jetzt Geschenke

Update 16.20 könnte wieder einige Änderungen ins Spiel bringen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um eure Freunde wieder ins Spiel zurückzubringen? Mit dem “Reaktiviere einen Freund”-Programm könnt ihr euch 4 coole Items freischalten, wenn ihr eure Freunde, die schon länger nicht mehr gespielt haben, wieder für Fortnite begeistert.