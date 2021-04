Fortnite: Zähme die Wildnis in Season 6 – So geht’s

Wildschweine lieben Obst, Gemüse und Pilze. Ihr könnt diese Lebensmittel aus Gärtnerboxen oder in der Wildnis sammeln und sie dann in die Nähe der Wildschweine werfen. Genau wie Wölfe werden sie zahm sein.

Was müsst ihr machen? Es gibt verschiedene Techniken, um Wildtiere zu zähmen. Am einfachsten ist es, einen Jägerumhang anzulegen , der aus einem Stück Fleisch und Tierknochen hergestellt wird. Sobald ihr diesen Gegenstand in eurem Besitz habt, müsst ihr nur noch den Umhang anziehen und euch den wilden Tieren vorsichtig nähern, um sie zu zähmen.

So zähmt ihr Dinos in Fortnite – Aber lohnt sich das?

Was ist das für eine Aufgabe? Diese Aufgabe ist eine der “Woche 4”-Herausforderungen in Fortnite Season 6. Ihr müsst bei einer Gelegenheit Wildtiere zähmen. Einfach gesagt, müsst ihr hier irgendwo auf der Insel ein Wildschwein, einen Wolf oder einen Dino zähmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier vorzugehen, je nachdem, welche Geräte ihr zur Hand habt. Der erste Schritt ist natürlich, Tiere zu finden, die man zähmen kann.

