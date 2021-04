Wenn ihr also gerne mal wieder mit Freunden spielen möchtet, die schon länger kein Fortnite mehr spielen, wäre nun der ideale Moment dafür. Falls ihr die besonderen Skins der Season 6 freischalten möchtet, müsst ihr sowieso ganz viele Matches spielen und mit der Teilnahme am Programm, könnt ihr euch sogar noch 4 coole Geschenke dabei sichern.

So werden die Punkte verteilt: Für die Reaktivierung von Freunden sammelt ihr Punkte, die ihr dann für die Freischaltung von den Geschenken braucht. Je mehr Freunde ihr zurückholt, desto schneller sammelt ihr die Punkte, die ihr braucht. So werden die Punkte verteilt:

Was ist damit gemeint? Nachdem Fortnite schon in einer Beta-Phase das “Reaktiviere einen Freund”-Programm getestet hatte , ist die Aktion nun wieder zurück. Bei diesem Programm geht es darum, dass ihr Freunde, die schon länger als 30 Tage kein Fortnite mehr gespielt haben, wieder zurück ins Spiel bringen sollt. Das Ganze nennt sich dann “Reaktivierung von Freunden”. Wer daran teilnimmt, wird mit coolen Geschenken belohnt.

In Fortnite könnt ihr euch jetzt für eine bestimmte Zeit 4 coole Belohnungen sichern, wenn ihr Freunde zurück ins Spiel holt. Wir zeigen euch, was das ist und wie das Ganze funktioniert.

