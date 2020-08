Fortnite fühlt sich einfach nicht mehr wie Fortnite an und das ist traurig

Seit dem Start von Fortnite: Battle Royale hat sich einiges im Spiel verändert. Doch mittlerweile fühlt sich Fortnite nicht mehr wie Fortnite an und das ist ziemlich traurig. Das meint zumindest MeinMMO-Autorin Eilyn Rapp und das sind die Gründe dafür.

Was ist gerade los in Fortnite? Das Ende von Season 3 in Fortnite steht bevor. Nachdem wir uns durch eine überflutete Map gekämpft haben und jetzt mit Autos cruisen können, wird schon bald Season 4 starten und ein neues Thema bringen.

Doch Fortnite fühlt sich nicht mehr wie das Fortnite an, das ich von den Anfängen kenne. Zwar sind Neuerungen immer willkommen, doch momentan fühlt es sich einfach nicht richtig an.

Fortnite ist nicht mehr Fortnite

Das macht Fortnite für mich aus: Etwas, das ich schon immer an diesem Spiel geschätzt habe ist, dass es sich nicht einfach um ein Battle-Royale handelt, in dem nur gekämpft wird. Und nein, es geht nicht um die Bau-Elemente, die Fortnite so einzigartig machen.

Das, was ich an diesem Spiel so schätze, ist die Story, die seit Season 3 Kapitel 1 im Hintergrund abläuft. Die Story, die mit Challenges, Map-Änderungen und Live-Events erzählt wird. In der man immer wieder kleine oder große Rätsel gefunden hat und sich so eine Geschichte zusammenreimen konnte.

Bis zur Season 10 hat diese Story um den Visitor, Kevin den Würfel und die mysteriösen 7 wirklich Sinn gehabt. Auch die verschiedenen Seasons waren miteinander verbunden und ergaben zusammen ein ganzes Bild.

Der Visitor startete die Rakete, die dann den Riss und den Würfel brachte.

Dies wurde dann noch eindrücklicher von Live-Events begleitet, die absolut zur Story passten. Man hatte bis zum Ende einer Season dahin gefiebert, weil man wissen wollte, wie es mit der Story weitergehen wird. Auch die Live-Events waren etwas, das ich immer an Fortnite geschätzt habe.

Fortnite: Alarm bei der Rakete – Live-Event rückt immer näher

Das ist jetzt so anders an Fortnite: Durch das ganze 1. Kapitel hat sich die eigentliche Fortnite-Story durchgezogen, aber es blieben noch einige Fragen offen. Wie: Wer sind eigentlich die restlichen der 7, von denen immer erzählt wurde?

Doch mit dem Start des 2. Kapitels wurde diese Geschichte einfach unterbrochen. Oder zumindest scheint es so. Falls jetzt nämlich eine Geschichte erzählt wird, verstehe ich überhaupt nicht, was sie uns sagen will.

Zwar gibt es schon noch Map-Änderungen und Live-Events, doch die scheinen sich einfach auf eine Season zu begrenzen und ergeben kein einheitliches Gesamtbild mit den anderen Seasons.

Ich muss auch ehrlich sagen, dass das Live-Event zum Ende von Season 2 Kapitel 2 für mich bisher das schlechteste war. Nicht, weil es schlecht gemacht war, sondern weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat. Da fehlte einfach der Nervenkitzel, den man sich eine ganze Season lang aufbaut, weil man schon so viele Hinweise gefunden hatte.

Das Live-Event der Season 2 war zwar gut gemacht, aber das schlechteste bisher

Fortnite ist eine Mischung aus allem geworden

Etwas, das ich besonders schade finde ist, wie das einheitliche Fortnite fast verschwunden ist. Es besteht nicht mehr nur aus „Fortnite“, sondern ist eine Mischung aus Marvel, DC, TikTok, Filmen und so weiter geworden.

Es gibt schon so viele Skins aus dem Marvel-Universum und sogar die geheimen Skins einer jeweiligen Season bestehen aus Comic-Superhelden. Jetzt in Season 3 kann man sich Aquaman freischalten und Herr der Meere werden. Versteht mich nicht falsch, die Skins sind wirklich cool und einige davon gefallen mir sogar ganz besonders.

Mittlerweile finde ich aber, dass es schon zu viel ist. Es ist keine angenehme Überraschung mehr, die umso erfreulicher ist. Es gehört mittlerweile einfach dazu und die eigentlichen Skins von Fortnite werden immer seltener.

In Fortnite findet man sogar Batman oder Harley Quinn wieder

Für mich fühlt sich Fortnite nicht mehr wie „Fortnite“ an. Das ist schade, denn eigentlich ist es die Originalität des Spiels, die mich an Fortnite gebunden hat. Immerhin bin ich seit dem Ende von Season 1 Kapitel 1 dabei und auch über 2 Jahre geblieben. Umso trauriger machen mich diese ganzen Änderungen. Am liebsten würde ich in diese Zeit zurückreisen, in der wir alle einfach Noobs waren und es viel lustiger war.