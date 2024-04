Steam: 2 Brüder arbeiteten über 20 Jahre an einem Spiel, das sie zu Millionären machte – Einer kaufte sein Traumauto

Als die Brüder Tarn und Zach Adams ihr langjähriges Free2Play-Spiel Dwarf Fortress im Dezember 2022 als Premium-Version zu Steam brachten, machte es sie quasi über Nacht zu Millionären. Zach Adams erfüllte sich einen offenbar lang gehegten Wunsch und kaufte einen Honda Civic.

Was ist das für ein Spiel?

Dwarf Fortress ist eine kostenlose Fantasy-Sandbox, die seit 2002 von den Brüdern Tarn und Zach Adams entwickelt wird

Das ursprüngliche Spiel hatte keine Grafik, die Welt wurde nur in Form von ASCII-Code dargestellt – trotz dieser simplen Optik gilt Dwarf Fortress als unfassbar tiefe und komplexe Simulation

Nach 20 Jahren brachten die Brüder ihr Spiel als Premium-Version für knapp 30 Euro auf Steam – mit dem ganzen modernen Schnickschnack wie einer Grafik und Animationen

Dwarf Fortress verkaufte sich innerhalb einer Woche mehr als 300.000-Mal und machte die Entwickler zu Millionären

Mittlerweile soll sich das Spiel sogar über 800.000-Mal verkauft haben und sich auf den Wunschlisten von mehr als einer Million Spieler befinden, das verrieten die Brüder PC Gamer.

Diese Zahl könnte sich in absehbarer Zukunft nochmal deutlich erhöhen, denn am 17. April soll der ersehnte Adventure-Modus von Dwarf Fortress in die Beta gehen – dieser hatte in der Premium-Version bislang noch gefehlt.

„Ich wollte schon immer einen haben“

Was machen die Entwickler mit dem Reichtum? Die Adams-Brüder sind allem Anschein nach bislang äußerst bodenständig geblieben. Gegenüber PC Gamer sagte Zach Adams, er habe sich mit seiner Frau ein neues Haus gekauft – das hatte er schon 2022 vor, weil das alte wohl doch etwas zu klein geworden war.

Darüber hinaus gönnte er sich ein neues Auto, wie es bei Neu-Millionären ja fast schon dazugehört. Statt eines Lamborghini oder eines himmelblauen Porsches fiel die Wahl von Adams jedoch etwas anders aus: „Ich habe mich entschieden, einen Honda Civic zu kaufen“, so Zach zu PCG, „weil ich immer einen haben wollte.“

Der Civic wird von Honda seit 1972 in mittlerweile elf Modellgenerationen vertrieben, von denen so ziemlich alle zur bescheidenen Kompaktklasse gehören. Mit dem aktuellen Hybrid-Modell Type R kratze Hona aber schon fast an der Mittelklasse, berichtete kürzlich der ADAC. Welches Modell der Entwickler sein Eigen nennt, ist nicht bekannt.

Bei seinem Bruder scheint es nicht viel anders auszusehen. Tarn Adams legt Wert daraus, sich „wohl und stabil“ zu fühlen. Auf die Frage hin, ob er Pläne hätte, sich zu belohnen, wenn Dwarf Fortress 1 Million verkaufte Einheiten knackt, erwiderte er: „Ich meine, ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht [eine Milion Verkäufe zu erreichen]. Weil man sich fragt: Wann wird das schon passieren?“

Vielleicht ja bis Ende April.

Dwarf Fortress verspricht seinen Spielern maximale Freiheit. Die Simulation ist so tief und komplex, dass es zu unerwarteten Problemen kommen kann – so etwa in der legendären Geschichte mit den Kneipen voller toter Katzen aus dem Jahr 2015. Eine Idee ging den Entwicklern dann aber doch zu weit, sodass sie persönlich einschreiten mussten.