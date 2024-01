Steam: Neuer Modus soll komplexe Fantasy-Simulation in ein lebendiges Rollenspiel verwandeln

Auf Steam erfreut sich die grafisch aufgebesserte Version des komplexen Kult-Hits „Dwarf Fortress“ einer anhaltenden Beliebtheit unter Kennern. Aber ein Modus, den das Spiel in der ASCII-Version hat, fehlt noch: der Adventure Mode. Im April 2024 soll es so weit sein. Es klingt nach einem Fest für Rollenspieler, die auf der Suche nach was ganz anderem sind.

Was ist Dwarf Fortress?

Rollenspiel-Modus “Adventure Mode” fehlt bislang auf Steam

Welcher Modus fehlt? Dwarf Fortress hat in der ASCII-Version einen besonderen Modus, den „Adventure Mode“, hier steuert man einen Zwerg oder eine Gruppe direkt und erlebt persönliche Abenteuer in der Fantasy-Welt, statt wie ein betrunkener Zwergengott die Festung zu managen und von oben auf die Zwerge draufzuschauen – und wie sie wahnsinnig werden, weil sie keinen Platz zum Craften finden, aber unbedingt was herstellen müssen.

Kenner von Dwarf Fortress sehen in dem Adventure-Modus einen brillanten Weg, wie die Welt von Dwarf Fortress zum Leben erweckt wird.

Die Entwickler selbst beschreiben ihre Arbeit an dem Modus als „Ganz einzigartige, raue Erfahrung, die faszinierend und frustrierend sein kann.“

Im Modus könne man (via steam):

Rundenbasiert kämpfen und dabei einzelne Körperteile anvisieren

Rollenspiel betreiben – sich in einen Tiermensch verwandeln und ein größeres Tier reiten, in einer Met-Halle tanzen oder die Götter beleidigen und eine Riesenratte werden

Entdecken – So könne man die eigene Festung besuchen oder sich in einem Dorf zur Ruhe setzen und dann später selbst rekrutieren. Man könne die Welt voll erkunden.

Was ist das Problem? Der Modus fehlte beim Release, weil man unzählige Animationen grafisch animieren muss und das zeitlich bislang nicht funktioniert hat.

In einem Blog-Post kündigen die Brüder nun aber an, den Modus im April nachzureichen, wenn alles gut geht.

Dwarf Fortress hat aktuell 95 % positive Reviews auf Steam und kostet 29 €.

