Neuer Dungeon in Diablo 4 nervt Spieler, liefert zu wenig Loot – Blizzard verspricht Besserung

Zirs Schlachthaus, oder: The Abattoir of Zir, ist die neuste große Herausforderung in Diablo 4. Der Endgame-Dungeon wird immer härter und dient als Prüfung für die besten Spieler. Nur eins fehlt: ein Grund, ihn wirklich zu grinden. Das sieht auch Blizzard und will liefern.

Um welchen Dungeon geht’s?

Zirs Schlachthaus ist vergleichbar mit den Greater Rifts aus Diablo 3. In einer begrenzten Zeit müsst ihr ausreichend Gegner killen, um die Stufe zu erreichen. Das Schlachthaus geht von Level 1-25 und ist für Spieler auf Stufe 100 gedacht.

Die Herausforderung ist so hart, dass sogar Experten zu Release meinten: das soll niemand schaffen. Mittlerweile wurde die Schwierigkeit aber generft.

Als Belohnung bekommt ihr eine neue Glyphe, die ihr nur im Schlachthaus sammeln und leveln könnt.

Das sind die Beschwerden: Das Verhältnis zwischen Schwierigkeit und Loot stört Spieler schon, seit es das Schlachthaus gibt. Sie meinen: für das, was man dort bekommt, lohne es sich überhaupt nicht.

Die Glyphe sei zwar ganz gut, aber den Aufwand auch nicht wert. Vor allem für Casuals sei das zu viel Aufwand. Sich durch einen so harten Dungeon quälen nur für ein wenig Glyphen-XP, lohne sich nicht. Andere nennenswerte Belohnungen gibt es bis dato nicht.

Blizzard hat mittlerweile mehrmals nachgebessert und durchaus dafür gesorgt, dass Zirs Schlachthaus nicht mehr so stark in der Kritik steht. Spieler meinen: es ist besser, aber noch nicht perfekt. Verbesserungen wären etwa möglich an der Balance zwischen den normalen Mobs und den „Bossen“, aber auch in Sachen Loot.

Blizzard reagiert auf Loot-Kritik: „Das hören wir oft“

Zumindest was die Beute angeht, will Blizzard nachbessern. Das versprach der Community Manager Adam Fletcher auf X.

Dort beschwerte sich ein Nutzer, dass der härteste Content nicht mehr bringe als die verhältnismäßig einfachen Alptraum-Dungeons. Fletchers Antwort:

Das hören wir oft. Wird bessere Belohnungen haben, wenn wir mit der endgültigen Iteration in Zukunft kommen.

Was genau verbessert wird oder wann die Änderungen kommen, steht dagegen noch offen. Der Tweet ist vom 16. Dezember und bis jetzt gibt es noch keine neuen, konkreten Informationen zu den Plänen.

Am gleichen Tag hat Blizzard bereits einen Hotfix für das erste saisonale Event überhaupt gebracht, die Mittwinterpest. Hier gibt es neue Materialien zu farmen, die für besondere Belohnungen eingesetzt werden – und davon nun mehr. Das dürfte alle freuen, die sich noch aufs Schlachthaus vorbereiten wollen, denn die Mittwinterpest ist ideal zum Leveln.