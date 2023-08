Diablo 4: Spieler baut aus Sinnlos-Item der Season 1 einen funktionierenden Build – „Widerlich, solltest stolz auf dich sein“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Schön zu sehen, dass sich Zauberer trotz einiger Nerfs den Spaß am Spiel nicht verderben lassen. Welche Builds für die Magie-Klasse angesagt sind, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Die 3 besten Builds für den Zauberer in Season 1 in der Übersicht

Wie sich herausstellt: nicht ganz. Ein paar unnachgiebige Zauberer haben sich das Teil genauer angeschaut und besonders in Verbindung mit der besonderen Mechanik in Season 1, den Boshaften Herzen , lässt sich mit dem irren Zauberstab ein echter Build bauen.

Während alle Klassen ein halbwegs cooles Unique bekommen haben , stehen Zauberer mit diesem komischen Teil da, mit dem das „Ausweichen“ zu einem „Teleport“ wird, der Spieler an zufällige Orte teleportiert. Nutzlos in einem Action-RPG wie Diablo 4, oder?

Was ist das für ein Item? Es handelt sich dabei um „Der Oculus“, einen Zweihand-Zauberstab und das neue Unique-Item der Zauberer in Season 1.

