Diablo 4: Das neue Meme-Unique der Zauberer ist noch schlimmer, als gedacht – Fans wird sogar übel

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Welche Klassen zum Start der neuen Season oben stehen, erfahrt ihr in unserer Tier List: Diablo 4: Tier List für Season 1 – Beste Klassen und Builds in der Übersicht

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was ist das für ein Item? Einzigartige Items kommen in Diablo 4 immer mit denselben Ausrüstungsaffixen, nur die Werte und damit die Stärke können sich ändern. Zudem haben sie einen besonderen Effekt, der nur auf diesem Item verfügbar ist.

Insert

You are going to send email to