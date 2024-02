Blizzard spricht heute über das wichtigste Feature von Diablo 4, das erst noch kommt – So seht ihr zu

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Je nach Woche wird vermutlich eine andere Klasse und ein anderer Build besonders stark sein. An der absoluten Spitze geht es dann um Details und Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können. Ihr findet in unserer Tier List die besten Klassen und Builds für die aktuelle Season 3 in Diablo 4 .

So seht ihr den Stream: Der Stream findet, Heute Abend, am Donnerstag, den 29. Februar, um 20:00 Uhr deutscher Zeit, statt. Ihr könnt entweder auf YouTube oder Twitch zusehen:

