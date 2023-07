Diablo 4: Jäger Build mit Death Trap – Der beste Build, um Gegner und Bosse im Endgame zu erledigen

Der Jäger bietet in Diablo 4 mit seinem Death Trap Build eine hinterlistige Seite, die ihr mit tödlicher Gewalt an euren Gegnern auslassen könnt. Wir zeigen euch einen starken Build mitsamt Paragon und notwendigen Skills hier in unserer Übersicht.

Was ist das für ein Build? Bei der Death Trap handelt es sich um eine ultimative Fähigkeit, die eine sehr tödliche Bodenfalle platziert. Sollte diese Falle aktiviert werden, zieht sie eure Gegner in den Mittelpunkt und fügt ihnen Schattenschaden zu. Sollten von Schatten infizierte Gegner sterben, so gehen sie in eine Schattenexplosion auf.

In den fähigen Händen eines wahren Schurken kann dieser Build eine gewaltige Zerstörungskraft entfalten. Zudem hat dieser Build auch viele weitere Fähigkeiten, um Gegnern anderweitig zu schaden und trotzdem mobil zu bleiben.

Die Death Trap ist vor allem für die Spieler gedacht, die Albtraum-Dungeons schnell und ohne Komplikationen erledigen wollen.

Der Build wurde vom bekannten Diablo-YouTuber und -Streamer wudijo veröffentlicht.

Pro sehr mobil

einfach zu bedienen

starker Schaden gegen große Gruppen

starker Schaden gegen Bosse Contra Abklingzeit der Death Trap kann lang sein ohne Kills

Jäger Build mit Death Trap – Skills und Tipps

Diese aktiven Skills braucht ihr:

Belebender Schlag – Rang 1 Verbesserter Belebender Schlag

Sperrfeuer – Rang 5 Verbesserter Sperrfeuer Geübtes Sperrfeuer

Schattenschritt – Rang 1 Verbesserter Schattenschritt Methodischer Schattenschritt

Preschen – Rang 1

Giftfalle – Rang 1 Verbesserte Giftfalle Konternde Giftfalle

Schatteninfusion – Rang 4 Verbesserte Schatteninfusion Gemischte Schatteninfusion

Todesfalle Oberste Todesfalle Überlegene Todesfalle



Diese passiven Skills braucht ihr:

Zäh – Rang 2

Labende Schläge – Rang 2

Waffenbeherrschung – Rang 3

Ausnutzen – Rang 3

Bösartigkeit – Rang 3

Schattensturz – Rang 1

Verschlingende Schatten – Rang 1

Tödliches Gift – Rang 1

Schwächende Toxine – Rang 3

Fallenbeherrschung – Rang 3

Anregung – Rang 3

Kräfte sammeln – Rang 3

Adrenalinrausch – Rang 1

Hast – Rang 3

Belastung

Diese Spezialisierung braucht ihr:

Inneres Auge

So spielt ihr den Build: Bei diesem Build müsst ihr nichts weiter tun, als in Bewegung zu bleiben und eure Gift- sowie Todesfalle in eine Gegnermenge zu platzieren. Diese gehen beide hoch und sorgen für massiven Schaden. Nebenbei könnt ihr dann eure Schatteninfusion aktivieren und euer Sperrfeuer damit benetzen.

Sollten Gegner noch leben, schießt ihr diese aus der Ferne an. Bei einem Boss bewegt ihr euch mit Schattenschritt schnell auf ihn zu und pumpt diesen mit Bolzen oder Pfeilen voll.

Gegner, die durch euer schattenhaftes Sperrfeuer draufgehen, explodieren und reißen alle umliegenden Gegner auch mit in die Verdammnis. Mit Preschen könnt ihr euch zudem schneller durch die Trakte der Dungeons bewegen und so effizient Gegner suchen.

Jäger Death Trap Build: Paragon und Glyphen

Diese Paragon-Bretter braucht ihr:

Tödlicher Hinterhalt

Schwäche ausnutzen

Jägerhandwerk

Keine Zeugen

Diese Glyphen braucht ihr:

Ferne (Start)

Ausbeuten (Tödlicher Hinterhalt)

Kampf (Schwäche ausnutzen)

Hinterhalt (Jägerhandwerk)

Torf (Keine Zeugen)

Death Trap Build fürs Endgame: Legendarys, Gems & Werte

Diese Legendarys & Uniques braucht ihr:

Betrügerischer Aspekt (Lubans Ruhe, Scosglen) – Helm

Schattiger Aspekt (muss gefunden werden) – Brustschutz

Aspekt der Verderbnis (Zuflucht des Abtrünnigen, Kehjistan) – Handschuhe

Aspekt des Ungehorsams (Halle der Verdammten, Kehjistan) – Beinschutz

Verwüstender Aspekt (muss gefunden werden) – Stiefel

Klingenmeisters Aspekt (Altstein, Scosglen) – Armbrust

Beschleunigender Aspekt (muss gefunden werden) – Schwert

Aspekt der abzweigenden Salven (Schattenfall, Hawezar) – Schwert

Aspekt des Schattens (Niedergang des Champions, Trockensteppe) – Ring

Gefräßiger Aspekt (Wandelnde Stadt, Trockensteppe) – Ring

Aspekt der Vergeltung (Verlassenes Bergwerk, Kehjistan) – Amulett

Die Eingänge zu den Dungeons findet ihr auf unserer interaktiven Karte für Diablo 4.

Diese Gems solltet ihr sockeln:

Waffen: Smaragd

Rüstung: Topas

Schmuck: Schädel

Die besten Attribute:

Stärke Intelligenz Willenskraft Geschicklichkeit

Die besten sekundären Werte:

Glückstrefferchance Kritischer Trefferschaden Schaden gegen verwundbare, nahen und Gegnern, die an Kontrollverlust leiden

Weitere, detaillierte Tipps zur Verbesserung findet ihr hier:

Diablo 4: Damage Buckets bestimmen, wie stark ihr seid – So funktionieren sie