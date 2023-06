Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was den berühmten „Pinnacle Boss“ angeht, dürfte der Fix auf die meisten von euch vermutlich wenig Einfluss haben. Nur wenige Spieler stellen sich ihm und noch weniger haben ihn besiegt. Erst kürzlich gab es den First Kill im Hardcore-Modus:

Die Spawn-Rate von Elite-Gegnern in Dungeons dürfte vor allem Einfluss auf den Niedergang des Champions und Anicas Anspruch haben, zwei der Dungeons, die sich am besten zum Farmen eignen. Sie gelten als die beliebtesten Orte, um Legendarys und mehr zu bekommen.

Diablo 4 hat in der Nacht vom 12. Juni einen weiteren Patch bekommen. Es geht wieder einigen Dungeons an den Kragen und Bosse, die euch den Weg auf höhere Weltstufen versperren, werden schwerer. MeinMMO zeigt euch die Patch Notes auf Deutsch.

