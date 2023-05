Fans spotten über eine besondere Belohnung in Diablo 4 – Erschaffen eine 2-Klassen-Gesellschaft

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Zumindest abseits dieser Diskussion herrscht aber helle Freude über den anstehenden Release des Spiels an. Die Tests haben tausende Spieler begeistert, die nun auf den Release warten. Alle Infos dazu findet ihr in der Übersicht:

FOMO, kurz für „Fear Of Missing Out“, beschreibt die Angst, etwas zu verpassen. Bei der Trophäe sei das aber seltsam, denn in einem isometrischen Spiel sehe man das ohnehin kaum. Einen Gameplay-Nutzen habe es ohnehin nicht. Der oberste Kommentar hat fast noch mehr Upvotes:

Andere eröffneten den „Ashava Trophy Club“, der sehr an elitäre Gruppen oder den Adel erinnert. In einem Thread versucht ein Nutzer, die Situation etwas kritischer einzuordnen und sagt, dieser Würgegriff des „FOMO“ sei lächerlich.

Das ist die Diskussion: Kurz nach dem Ende vom Server Slam am 14. Mai, war das Horn von Ashava quasi das alleinige Thema sowohl im Subreddit zu Diablo 4 als auch in einigen Foren. Hauptsächlich wurden dabei Memes getauscht, wie etwa Napoleon mit dem Horn von Ashava oder die berühmt Family-Guy-Szene .

