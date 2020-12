Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 18.12.

In Destiny 2 schaut heute, am 18.12., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Items mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Waren verkauft das Nudelgesicht? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert aktuell in Destiny 2? In Destiny 2 hat das Winter- und Weihnachts-Event richtig Fahrt aufgenommen. Die Hüter backen auch 2020 wieder wie verrückt leckere Plätzchen und verdienen sich damit exklusive Event-Waffen. Alle Rezepte und Zutaten, die ihr dafür benötigt, findet ihr hier auf MeinMMO:

Außerdem gibt es interessante Infos zu den alter Super, die Bungie eventuell in Zukunft nochmal überarbeiten wird.

Doch heute kommt erstmal Xur vorbei und wir nehmen sein Inventar genau unter die Lupe.

Alle Infos zu Xur am 18. Dezember 2020 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht der mysteriöse Händler heute um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 22. Dezember und verkauft den Hütern seine Exo-Waren.

Welche Items bietet Xur an diesem Wochenende an?

Wir schauen bei Xur vorbei und verraten euch, was er diesmal anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Gibt es diese Woche starke Exotics?

Xurs Inventar vom 18.12. bis zum 22.12. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris)

Was ist mit den Trials? Heute, um 18:00 Uhr, sollen die ersten Trials in Season 12 starten. Sobald die aktuelle Karte bekannt ist, verraten wir sie euch an dieser Stelle.