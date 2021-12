Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.12.

Xur wird in Destiny 2 auch heute am Weihnachtsabend wieder für euch da sein und man munkelt, er hat ein ganz besonderes Geschenk dabei. Wann er kommt und was der kosmische Weihnachtsmann der Neun am 24. Dezember mitbringt, erfahrt ihr selbstverständlich auf MeinMMO.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In der letzten Woche haben die Spieler in Destiny 2 ihr Triumphsiegel für das “30 Jahre Bungie”-Paket fertiggestellt. Zudem ihre kosmischen Zuckerwürfel an unmögliche Pferde ausgeliefert und sich nebenbei bei Eva viel Glanzstaub „erbacken“.

Außerdem hat Bungies Game Director Joe Blackburn in der vergangenen Woche NFTs thematisiert. Dies war bereits im Oktober bei Bungies Game-Designer Max Nichols Thema. Er teilte mit, dass dieser aktuellen Trend im Online-Gaming, der kontrovers diskutiert wird, im Gaming nichts zu suchen hätte.

Dabei droppte auch die ein oder andere gute Roll für eine der Anbruch-Waffen. Zudem hat euch MeinMMO auf ein ganz besonderes Linear-Fusionsgewehr aufmerksam gemacht, das nicht nur wegen seines einzigartigen Stasis-Versengens einen genaueren Blick wert ist:

Ho Ho Ho – Xur bringt ein Weihnachtsgeschenk mit.

Alle Infos zu Xur am 24. Dezember 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Xur wird sich zum Daily-Reset um 18:00 Uhr auf eine nicht bekannte Location begeben. Dort wird er dann bis zum 28. Dezember, 18:00 Uhr auf euch warten, damit ihr euer Weihnachtsgeschenk bei ihm abholen könnt.

Danach fliegt er zurück in seine Schatzkammer, bis er nächste Woche neuen Loot von den Neun erhält.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Wo Xur euch am Weihnachtsabend erwartet, ist noch ein Geheimnis. Aber er schneit bald rein und wir verraten euch dann, wo ihr ihn finden könnt.

Xurs Inventar vom 24.12. bis zum 28.12. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Wie immer wird Xur eine exotische Waffe und Rüstungen für alle Charaktere, also für Warlocks, Jäger und Titanen dabei haben. Wir wissen noch nicht genau, was er dabei haben wird. Aber die Weihnachtselfen flüstern, er könnte vielleicht eine echte Überraschung mitbringen.

Erste unbestätigte Hinweise deuten darauf hin, dass Xur an Weihnachten das Trials-Scoutgewehr „Der Gelehrte“ dabeihaben wird. Ob das so ist, werden wir jedoch erst heute Abend genau wissen.

Wird Xur das Scoutgewehr “Der Gelehrte” dabei haben?

Das hat Xur immer mit: Sicher ist bereits, das ihr bei Xur ein Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke bekommt sowie die wöchentliche Quest für einen Exotischen Code.

Die Prüfungen von Osiris am 24.12. – Map, Waffen und Infos

Welche Map ist diese Woche dran? Leider wissen wir noch nicht, welche Karte der 14. Heilige für dieses Wochenende auswählt. Aber sicher ist, dass ihr es hier zuerst erfahren werdet.

So bekommt ihr euren Trials-Loot: Inzwischen ist das fokussierte Lootsystem des 14. Heiligen bereits vielen Hütern bekannt. Man bekommt seinen Loot nicht mehr durch drei, fünf und sieben Wins, sondern durch:

Sieben Siege

50 Runden

den berüchtigten makellosen Run

Das macht es auch weniger erfahrenen PvP-Spielern möglich, sich eine Trials-Waffe, wie beispielsweise Reeds Bedauern, zu erspielen und vor allem ihre Engramme gezielt darauf zu fokussieren. Es ist hierfür auch unwichtig, ob ihr makellos gewesen seid oder nicht.

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Welche Waffe dieses Wochenende erspielt werden kann, weiß aktuell nur Bungie. Sobald das allerdings bekannt ist, ergänzen wir es euch hier im Artikel.

Wenn ihr eure Wunsch-Waffe erhalten habt, könnt ihr eure Prüfungs-Engramme gezielt darauf fokussieren. Obendrauf gibt es Verbesserungsprismen und Aszendenten-Bruchstücke. Denkt daran, dass sich eure Belohnung noch weiter erhöht, sobald ihr einen vollständigen Pass habt – selbst wenn ihr ein oder zwei Spiele verloren habt.

Wann starten die Trials? Die Trials starten wie gewohnt zum Daily-Reset um 18:00 Uhr.

Werdet ihr auch am Weihnachtswochenende Destiny 2 zocken oder nehmt ihr euch eine Auszeit und lasst es ruhig angehen? Was sind eure Wünsche am heutigen Weihnachtsabend? Schreibt es uns in die Kommentare.