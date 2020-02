Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.02.

Heute, am 28.02., ist es in Destiny 2 an der Zeit für einen Besuch vom Exotic-Händler Xur. Doch auf welchen Planeten hat er sich niedergelassen und welche Items bietet er zum Verkauf an? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was ist los in Destiny 2? Lange wurde darüber spekuliert und jetzt ist es endlich Gewissheit – Die Trials of Osiris kehren zurück! Die neuen Prüfungen starten am 13. März und bringen einige Änderungen mit.

Weitere interessante Details dazu gibt es hier:

Zudem reagiert Bungie auf die Kritik der Hüter und deaktiviert das saisonale Artefakt für die anstehenden Trials, sodass es keine unfairen Level-Vorteile geben wird.

Doch erstmal kommt Xur vorbei und wir sind gespannt, was er den Hütern diesmal mitgebracht hat.

Alle Infos zu Xur am 28. Februar 2020 – PS4, PC, Xbox One

Was hat Xur im Angebot? Hat das Nudelgesicht an diesem Wochenende begehrenswerte Ausrüstungsteile dabei? Oder ein besonders seltenes Waffen-Exotic, dass euch noch fehlt?

Wir sind gespannt und schauen uns sein Inventar an.

Wann erscheint Xur?

Das ist die Xur-Zeit: Der mysteriöse Händler sucht sich wie gewohnt einen Planeten aus und macht es sich ab 18:00 Uhr dort gemütlich.

Dort wartet er bis zum nächsten Weekly Reset, am 3. März, auf interessierte Hüter und tauscht seine Exo-Waren gegen legendäre Bruchstücke.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Noch ist die Position von Xur nicht bekannt. Sobald sich das ändert, wird dieser Beitrag schnellstmöglich aktualisiert.

Xurs Inventar vom 28.02 bis zum 03.03. – Alle Exotics im Überblick

Folgende Items aus Xurs Inventar sind bereits bekannt:

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

für 97 Legendäre Bruchstücke Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Die Exotics aus seinem Angebot werden in Kürze hier ergänzt.