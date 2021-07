Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 23.07.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was hat Xur im Angebot? Xur bringt euch exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere mit. Welche Exotics das genau sind, weiß aber im Vorfeld keiner. MeinMMO wirft wie jede Woche einen Blick auf sein Inventar, sobald es verfügbar wird, und liefert euch die wichtigsten Daten. So verpasst ihr keinen Pflichtkauf.

Wann kommt Xur? An jedem Freitag um 19:00 Uhr erscheint Xur auf einem zufälligen Planeten. Dort könnt ihr den Exo-Händler bis zum nächsten Weekly Reset, am 27. Juli um 19:00 Uhr, besuchen und eure legendären Bruchstücke gegen Exo-Waffen und -Rüstungen eintauschen.

Außerdem kann man die Zeit nutzen, um sich die aktuell besten PVP-Waffen in Destiny 2 zu sichern. Vielleicht hat Xur an diesem Wochenende sogar eine passende Waffe im Angebot? Wir sind gespannt auf sein Inventar, wissen aber jetzt schon, dass die Preise von Xur stabil sein werden – anders sieht es aktuell beim Glanzstaub aus:

Was passiert in Destiny 2? In dieser Destiny-Woche geht es für die Hüter eher etwas ruhiger zu. Die Spieler können sich die Zeit noch mit dem Sommer-Event “ Sonnenwende der Helden ” vertreiben, das mit dem nächsten Weekly Reset (27. Juli) enden wird.

Heute, am 23. Juli besucht Xur Destiny 2 . Der Händler bringt den Spielern feinste exotische Waren mit. Doch wo versteckt Xur sich diesmal? Hier findet ihr seinen aktuellen Standort und MeinMMO wirft auch einen Blick auf die Trials of Osiris, die dieses Wochenende stattfinden.

