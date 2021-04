12 Exotics aus Destiny 2 sollen neue Skins kriegen – 3 dürft ihr aussuchen

Bei Destiny 2 sollt ihr mitentscheiden, welche exotischen Waffen frische Ornamente spendiert bekommen. Denn für Hüter ist nicht nur Kampfkraft, sondern auch die Optik wichtig. Wir zeigen euch alle 12 Wahlmöglichkeiten und wie ihr beim Voting mitmacht.

Das sollt ihr entscheiden: Bungie möchte einigen exotischen Waffen einen neuen Look spendieren. Dabei kann sich der Destiny-Entwickler aber nicht so richtig entscheiden, welche von gleich 12 Exotics ein frisches Ornament am nötigsten hat. Hier kommt ihr, die Hüter, ins Spiel.

Ihr könnt abstimmen und so mitentscheiden, welche 3 Exotics zukünftig mit einem neuen Ornament in den Kampf ziehen dürfen. Dass Hüter nicht nur stark sein wollen, sondern beim Schlachten von Aliens auch gut aussehen wollen, ist längst bekannt. Glücklicherweise kommt schon ab Mai 2021 richtiges Transmog.

MeinMMO stellt euch alle 12 zur Auswahl stehenden Exotics vor, sagt euch wie die Abstimmung funktioniert und zeigt euch alle infrage kommenden Waffen mit ihrem Standard-Aussehen.

Was sind Ornamente in Destiny 2? Was in vielen anderen Games “Skin” heißt, sind in Destiny die “Ornamente”. Sowohl legendäre als auch exotische Ausrüstung kann so das Aussehen ändern – teils drastisch, da wird ein

Ändert man hingegen nur die Farbe oder Muster seiner Ausrüstung, nutzt man als Hüter einen “Shader”. Beides, Ornamente und Shader sind fast immer nur kosmetisch ( Was in vielen anderen Games “Skin” heißt, sind in Destiny die “Ornamente”. Sowohl legendäre als auch exotische Ausrüstung kann so das Aussehen ändern – teils drastisch, da wird ein Gewehr schon mal zum Final Fantasy Schwert Ändert man hingegen nur die Farbe oder Muster seiner Ausrüstung, nutzt man als Hüter einen “Shader”. Beides, Ornamente und Shader sind fast immer nur kosmetisch ( Manche Waffen profitieren vom alternativen Aussehen ).

Diese Waffen stehen zur Wahl:

Scharlach (Crimson)

Löwengebrüll (Fighting Lion)

Graviton-Lanze (Graviton Lance)

Le Monarque (Le Monarque)

Unbarmherzig (Mericless)

Risikoreich (Riskrunner)

Himmelsbrennereid (Skyburners’s Oath)

Sonnenschuss (Sunshot)

Arbeitstier (Sweet Business)

Telesto (Telesto)

Dreifaltigkeitsghoul (Trinity Ghoul)

Schwingen der Wachsamkeit (Vigilance Wing)







Scharlach, Löwengebrüll, Graviton-Lanze und Le Monarque







Unbarmherzig, Risikoreich, Himmelsbrennereid und Sonnenschuss







Arbeitstier, Telesto, Dreifaltigkeitsghoul und Schwingen der Wachsamkeit

Wann gibt’s die neuen Skins? Bungie vermeldete, dass man mit den exotischen Ornamenten noch in der frühen Entwicklungsphase stecke (via Bungie.net). Hüter sollen Anfang 2022 mit den 3 Siegern der Abstimmung rechnen.

Welches Exotic braucht ein neues Ornament in Destiny 2?

So stimmt ihr ab: Folgt dazu einfach dem unten eingebundenen Link. Ihr könnt nur einmalig teilnehmen, es gibt derzeit aber kein Datum, an dem die Umfrage schließt.

Hier geht’s zur Umfrage (via surveymonkey.com). Der Link führt euch zu einer Umfrage von surveymonkey.com.

Frage 1: Ihr sollt wählen, welche Klasse euer Main ist.

Frage 2: Ihr sollt eintippen, mit welcher Waffe ihr am liebsten spielt – das muss kein Exotic sein (was ihr hier schreibt, ist letztendlich egal, selbst Buchstabensalat ist okay).

Bei Frage 3 wählt ihr dann aus den 12 genannten Exotics bis zu 3 Optionen aus. Da die Umfrage in Englisch ist, haben wir euch oben die englischen Namen in Klammern mit angegeben.

Während manche Exotics der Liste teilweise schon 3 Ornamente besitzen, steht der giftige Bogen Le Monarque noch komplett ohne alternativen Look da. Ihr könnt das jetzt ändern oder wollt ihr lieber noch mehr Auswahl für Sonnenschuss oder Scharlach – irgendwie bekommen Handfeuerwaffen ja immer eine Extrawurst in Destiny 2.

Welche exotischen Knarren unser MeinMMO-Autor Philipp Hansen nur wegen ihrer coolen Optik immer mitschleppt, lest ihr hier: Diese 9 Exotics aus Destiny 2 liebe ich, weil sie so verdammt gut aussehen.