Destiny 2: Weekly-Reset am 19.09. – Legt Start des Großmeister-Raids auf Eis

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Die Spieler müssen sich also nun in dieser verhexten Season 22 gedulden, während Bungie mit dem heutigen Update weitere Maßnahmen ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der Großmeister-Raid fair und ausbalanciert ausgetragen werden kann.

Die Hüter-Gemeinschaft in Destiny 2 wird in dieser Woche mit unerwarteten Änderung zum wöchentlichen Reset konfrontiert. Denn Bungie, der Entwickler des Online-Shooters, sah sich gezwungen, mehrere Termine zu verschieben, um auf einen unerwarteten Exploit zu reagieren.

