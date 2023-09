Destiny 2: Serverdown am 19.09 – Alle Zeiten und Infos

Das zurückliegende Wochenende hat in Destiny 2 so einiges auf den Kopf gestellt. Das heutige Update soll dazu vieles geraderücken. MeinMMO sagt euch, wann Bungie die Server dafür offline nehmen will und was sonst noch angekündigt ist.

Das müsst ihr heute wissen: Eine große Aussage von Bungie ist, dass sie wollen, dass Destiny 2 Momente hat, in denen man sich an die Zeit erinnert, in der man es gespielt hat. Das letzte Wochenende in Season 22 war so ein solcher Moment.

Nachdem ein krasser Exploit die Runde machte konnten die Hüter verschiedene “Überwaffen” erschaffen, mit denen sich alles in Sekunden pulverisieren ließ.

Für so manchen Spieler war es die Hölle und eine vollständige Ruinierung des Wettbewerbs, denn jeder konnte nun alles erreichen und sich damit spielend die härtesten Triumphe abholen.

Andere Hüter dagegen hatten den Spaß ihres Lebens und nahmen es locker. Sich eine “Superwaffe” bauen zu können und damit endlich mal easy durchs Spiel zu kommen, war für sie das coolste.

Der Warlock-Spieler und Global Social Media Lead bei Bungie Griffin Bennet brachte es dann auf den Punkt als er sagte: “Wenn das Leben dir Zitronen gibt, stelle eine neue Zitrone her, die explodierende Zitronen abschießt.“

Inzwischen ist mit dem Großteil des Exploits aber bereits Schluss, denn das Support-Team von Bungie hat an mehreren Lösungen gearbeitet und diese teilweise bereits ins Spiel gebracht.

Das heutige Update wird weitere Korrekturen und sogar einige Terminverschiebungen bringen, denn nach den Änderungen plagte Destiny 2 noch ein hartnäckiger Errorcode-Schluckauf.

So verkündete Bungie im Spiel das Ende des Exploits.

Wartung am 19.09. – Alle Zeiten zum Serverdown

Während in den letzten Wochen die Spieleranzahl in Destiny 2 immer um etwa 80.000 geschwankt hatte, knackten sie an diesem verrückten Wochenende schnell die 100.000-Marke. Dies hat jedoch auch Auswirkungen auf das aktuelle Spielgeschehen.

Diese Termine wurden jetzt verschoben: Der Fehler sorgte nicht nur bei den Spielern für Aufregung. Auch bei Bungie stand alles Kopf, wie der GameDirector via Twitter/X verriet. Und man musste auch den weitern Verlauf der Season 22 entsprechend anpassen.

Aufgrund der laufenden Arbeiten zur Behebung verbleibender Probleme bei der Waffenherstellung wird sich das Update 7.2.0.4, welches eine Änderung der Drop-Raten für die Essenzen der Überseele beinhalten soll, verschoben.

Auch der Start des Großmeister-Raid von “Crotas Ende” und des neuen PvP-Modus “Schachmatt” wird ausgesetzt, bis alles wieder normal läuft.

Bungie nannte für Update 7.2.0.4 und die ausgesetzten Modis einen frühesten Starttermin für Donnerstag, den 21. September 2023. Für die heutige Downtime steht also wohl zunächst einmal nur die Behebung des Exploit-Fehlers im Vordergrund.

Diese Zeiten sind heute wichtig: Bungie hat die Spieler via Twitter über die genauen Zeiten des heutigen Serverdowns informiert. Die geplante Ausfallzeit beträgt 2 Stunden und 45 Minuten.

So sieht der genaue Zeitplan für die Wartung aus:

Um 15:00 Uhr startet zunächst die Hintergrundwartung auf allen Plattformen.

Gegen 16:15 Uhr gehen die Server offline. Spieler werden automatisch aus dem Spiel gekickt.

Während der Downtime wird Bungie sich um die Server kümmern und dann ein Update für alle Plattformen zum herunterladen bereitstellen.

Um 19:00 Uhr soll dann alles wieder online sein und ihr könnt wieder zocken.

Die Wartung wird im Anschluss noch im Hintergrund bis 20:00 Uhr andauern.

Wichtig: Solange die Hintergrund-Wartungen laufen, kann es im Spiel immer wieder zu Verbindungsproblemen kommen. Außerdem kann es nach der Wartung zu Warteschlangen beim Login kommen, weil Bungie den Zugriff auf die Server nur nach und nach freigibt, um Last-Probleme zu vermeiden. Es kann also sein, dass ihr heute länger warten müsst, bis ihr wieder im Spiel seid.



Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen sowie die offizielle Gefährten-App vielleicht eine Weile ebenfalls nicht korrekt erreichbar sind, sodass ihr sie nicht nutzen könnt.

Patch Notes zum heutigen Update in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für das Update in Form von Patch Notes. Diese kommen allerdings erst heute Abend online und geben dann einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

Sobald sie veröffentlicht sind, werden wir sie in diesem Artikel verlinken, da sich später noch etwas ändern kann.

Findet hier die aktuellen Patch Notes zum Update, sobald sie veröffentlicht wurden.

Auch an anderer Stelle muss Bungie derzeit hart kämpfen, allerdings mit juristischen Mitteln:

