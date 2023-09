Destiny 2: Weekly-Reset am 05.09. – Lord Saladins Feuer brennen wieder

Eine neue Woche startet in Destiny 2 und wir geben euch einen Überblick über die Inhalte und Ereignisse, die euch in den kommenden Tagen erwarten. Außerdem haben wir eine ganz feurige Ankündigung zu machen: Das Eisenbanner kehrt diese Woche zurück.

Das passiert diese Woche: Das Eisenbanner, ein beliebtes saisonales PvP-Event in Destiny 2, startet diese Woche zum ersten Mal in Season 22.

Die Wölfe von Lord Saladin rufen alle mutigen Hüter dazu auf, an den intensiven Schlachten des Eisenbanners teilzunehmen. In der neuen Season gibt es zudem ein paar frische Belohnungen zu verdienen, die im Eisenbanner-Look daherkommen:

Der Arkus-Präzisionsbogen “Hirschgeweihsprosse” aus der Cassoid-Schmiede.

Zudem das Strang-Scout-Gewehr “Das führende Visier”, welches eine hohe Durchschlagskraft hat.

Welcher Modus ist im Eisenbanner aktiv? Für alle die gerne vorher wissen, was auf sie zukommt, um diese Waffen zu erhalten: Ihr sollt dafür Eisenbanner im Modus “Festung” spielen. Wenn euch das nicht zusagt, dann empfehlen wir das zweite Eisenbanner am 10. Oktober abzuwarten. Dort könnt ihr in dem altbewährten Modus “Kontrolle” glänzen.

Das Eisenbanner ist eine großartige Gelegenheit, eure Fähigkeiten im Schmelztiegel unter Beweis zu stellen und euch mit anderen Hütern auf einem angenehmen Niveau zu messen.

Neben dem eisernen Kampf im PvP ist es auch die erste Woche des Crota-Raids. Die Hüter wünschen sich den Contest-Modus des Worlds First zurück, denn der hat richtig Spaß gemacht.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 05. bis 12.09.

Dämmerung

Season 22 hat die volle Schlachtfeld-Power in der Dämmerung, denn alle drei Schlachtfelder sind in der Rotation. Das sollte eure Builds auf eine harte Probe stellen. Am 12. September startet offiziell in Destiny 2 das PvE-Endgame mit den Spitzenreiter-Dämmerungen.

In dieser Woche müsst ihr jedoch erst einmal der Tochter von Crota stellen und die Scharlach-Festung erklimmen.

Die Scharlach Festung , auf dem Mond Hashladun, die Tochter von Crota, hat das rote Schar-Bollwerk entworfen, um die Energien der Pyramide zu nutzen, die im Abgrund darunter begraben liegt. Ihr sollt sie im Strike aus ihrem Refugium vertreiben und die Nachkommen von Oryx weiter ausdünnen.

, auf dem Mond

Dämmerungswaffe dieser Woche: Bussard, Kinetik-Pistole

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In der zweiten Seasonwoche laufen die beiden Modi Konflikt und Team Versengt im PvP.

Endgame: Raid-Challenges und Rotationen

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Tiefsteinkrypta“ mit dem Waffen-Exotic „Augen von Morgen”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Grube der Ketzerei” Extra-Spitzenloot und das Exo „Xenophage”.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Operation Seraphs Schild” mit dem Exotic „Revision Null“.

Weekly-Aktivitäten

Eris Morn hat in Season 22 eine dunkle Zukunft eingeschlagen

Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, dass sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt. Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also “Mächtig”, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem “Übertragungs-Nahkampf” erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Halsbrecherisch“ Diese Mission offenbart mehr Informationen zum CloudArk, welche die Hüter entdecken sollen. Rohan schickt euch deswegen zum Reaktor des Netzwerks und der Infrastruktur von Neomuna.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Die neuen Einheiten des Zeugen sind bereits “in der Mache”

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt. was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission “Savathuns Säule” mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission “Ritus der Auslese” Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission “Altäre der Beschwörung”

Spiele auf Neomuna “Teilbereich”

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Ornament Drachenknochen für “Todbringer”

Exotisches Emote „Dance-Off”

Exotischer Sparrow „Wogende Strömung”

Exotisches Schiff „Vergoldeter Herumtreiber”

Exotische Geist-Hülle „Strahlende Zyklushülle”

Exotisches Waffenornament „Ichtiyo-Flug” für „Quecksilbersturm”

Exotisches Waffenornament „Drachenknochen” für „Todbringer”

Legendäres Emote „Krabbenchor”

Geist-Projektion „Brandhammer-Projektion”

Shader: „Neopopwolle” „Butterborke” „Kohle des Nordens” „Aposematismus” „Kupermarke” „Biolumen”

Teleport-Effekte: „Wirbelnde Blätter Ankunft” „Kabal-Ankunft” „Geist-Violett” „Kanonenfutter”



Wer in Destiny 2 immer zu wenig Glanzstaub hat und deswegen tolle Angebote nicht abholen kann, der sollte diese Tipps hier kennen:

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Das waren alle Informationen zu dieser neuen Woche in Destiny 2. Daneben hat Bungie angekündigt die Zange an die glänzenden Ketten der Warlocks zu legen und diese zu sprengen:

Destiny 2 schwächt beliebte Super, damit eine Klasse auch endlich mal was anderes spielen darf