Destiny 2: Hotfix 3.4.0.3 steht an – Patch Notes und Infos

In Destiny 2 kommt heute, am 20. Januar, ein Hotfix-Update auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X|S, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Der Hotfix 3.4.0.3 bringt zudem einen kleinen Server-Down mit. Die wichtigsten Zeiten und Infos bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Donnerstag, den 20. Januar, eine kurze Downtime angekündigt. Bereits am Dienstag waren die Server offline und heute wird Bungie nun Hotfix 3.4.0.3 aufspielen. Diese Wartung hat Bungie gestern übrigens im Hintergrund bereits vorbereitet, damit die Ausfallzeit heute so kurz wie möglich ist.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 3.4.0.3 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 20.01. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 17:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen.

Ab 17:45 Uhr sind die Server dann offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt und die Downtime fängt an.

Gegen 18:00 Uhr sind die Server wieder online und der Hotfix 3.4.0.3 rollt weltweit aus

Habt ihr das Update heruntergeladen (und kopiert), könnt ihr wieder Destiny 2 spielen.

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Das ändert sich mit Update 3.4.0.3 in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Einige Spieler haben noch immer mit mehreren Problemen zu kämpfen und der heutige Destiny-2-Hotfix 3.4.0.3 wird wohl einige dieser bekannten Probleme beheben.

Es gibt Probleme im Zusammenhang mit geringer Leistung auf dem PC

Ebenso berichten die Spieler von Leistungsproblemen auf Konsolen

Es gibt Probleme mit dem vermehrten Auftreten des MARMOT-Fehlers. Die Meldung erhalten Spieler normalerweise nur, wenn die Spieldateien von Destiny 2 beschädigt wurden und repariert oder überprüft werden müssen.

Zudem wurde der Shader „Wilde Überwucherung“ bei einigen Spielern nach dem Hotfix 3.4.0.2 nicht in den Sammlungen freigeschaltet.

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist es immer empfehlenswert, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für das Update in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu einem Update veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Diese erscheinen traditionell zusammen mit dem Update selbst. Sie sind also derzeit noch nicht bekannt.

Sobald wir genau wissen, was Bungie angepasst hat, ergänzen wir das für euch in diesem Artikel.

Gerade sehr nervige Fehler und Bugs vermiesen einem gerne mal den Spielspaß. Früher war nur der Dienstag bei Bungie der “Wartungs-Day”. Doch das hat sich inzwischen geändert. Der Entwickler updatet nun auch Donnerstag die Server und bringt somit häufiger Hotfixes ins Spiel.

Was ist eure Meinung dazu? Findet ihr die Update-Frequenz von Bungie ist so viel besser und Fehler werden schneller behoben? Oder stört euch der zweite Tag in der Woche, wo ihr mit Ausfallzeiten rechnen müsst?