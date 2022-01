Destiny 2: Hüter mogeln sich durch neuen Dungeon und können jetzt lustige Rennen fahren

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von solchen Ideen, um sich die Wartezeit bis Witch Queen zu verkürzen? Habt ihr das schon rausgefunden oder haltet ihr euch eher an die „offiziellen“ Aktivitäten von Bungie? Lasst es uns wissen!

Was gibt es zu beachten? Da sich unter eurem Sparrow die tödliche Barriere befindet, solltet ihr darauf achten nicht von eurem Sparrow abzusteigen. Versucht auch nicht ruckartig Stunts hinzulegen. Alle Aktionen, die in Verbindung mit einer Berührung des Wassers zu tun haben, führen zum sofortigen Tod.

Klettert so die Felsmauer bis zum Loch hoch, durch das ihr vorher hindurchgekommen seid. Durchschreitet dann die Kristallhöhle bis ihr fast im Totenschädel angekommen seid. Stellt euch dann auf den Kristall, welcher den Übergang in das alte Gebiet einläutet.

Die neueste Entdeckung ist, dass Spieler einen Weg gefunden haben, wie ihr die Death Barrier im See in der Phase mit dem Gefallenen-Kraftfeld umgehen könnt, um lustige Rennen zu fahren. Dazu müsst ihr jedoch einiges beachten.

Was fanden Hüter heraus? In Destiny 2 gibt es seit kurzem den neuesten Dungeon namens “ Sog der Habsucht “. Dieser ist seit Dezember 2021 verfügbar und die Spieler haben dort, aufgrund der langen Season 15, auch schon jeden Winkel genau ausgekundschaftet .

In Destiny 2 ist es nicht mehr weit bis zu Witch Queen und die Hüter vertreiben sich ihre Zeit so lange mit den aktuellen Aktivitäten. Einige Spieler haben dabei nun einen Trick herausgefunden, wie ihr im neuen Dungeon „Sog der Habsucht“ lustige Jet-Ski-Rennen mit euren Freunden fahren könnt.

